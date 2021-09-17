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Иван Ургант выпустил клип с Паулиной Андреевой на песню «Морального кодекса»
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Иван Ургант. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Известный телеведущий Иван Ургант презентовал песню и клип в исполнении своего альтер-эго Гриши Ургант.


 

Напомним, ранее артист уже выступал под данным псевдонимом – с 2011 года. До этого она пел под псевдонимом Внуук. На Yotube появился клип на кавер группы «Моральный кодекс», которая в 1997 году выпустила песню «Ночной каприз».

Гриша Ургант перепел хит в медленной аранжировке, сделав ее более мелодичнее.В клипе неожиданно снялась актриса Паулина Андреева, к которой приезжает Ургант. Актриса находится за стеклом в китайском отеле, а Ургант, чтобы ее увидеть, каждый раз кидает монеты в автомат, пишет TopNews.ru.

У клипа Гриши Урганта уже 2000 лайков и свыше 20 тысяч просмотров всего за час. Комментаторы порадовались, что артист снова начал петь, но многие заметили, что аранжировка могла бы быть получше.


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