Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Отмечается, что состояние кинематографиста, который с середины лета лечится от последствий коронавируса, резко ухудшилось. Других подробностей о его здоровье не приводится, пишет Lenta.ru .

13 сентября стало известно, что в июле у Андрея Звягинцева диагностировали COVID-19 — вскоре у него было поражено 90 процентов легких. Утверждалось, что в настоящее время режиссер проходит лечение в Германии. Там у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.