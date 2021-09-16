Влюбленный в красавицу-актрису Гарик Харламов похудел на 17 килограммов

Гарик Харламов в последнее время не устает поражать поклонников. Шоумен невероятно похудел и помолодел. Россияне связывают невероятное преображение бывшего мужа Кристины Асмус с тем, что он влюблен в красавицу-актрису Катерину Ковальчук. Вместе они уже больше года.

Павел Воля сообщил о невероятном преображении влюбленного Гарика Харламова. Юморист ради новой избранницы Катерины Ковальчук похудел на 17 килограммов. Шоумен из увальня с милым пузом превратился в подтянутого, стильного мужчину. Лицо резидента Comedy Club тоже посвежело.

Поклонники уверены, что подобные метаморфозы произошли с артистом после того, как он начал встречаться с коллегой по сериалу «Гусар». Актриса, которую называют копией Кристины Асмус, роман с Харламовым не отрицает, но никакими подробностями не делится.

ФОТО: Соцсети

Зато не так давно младшая сестра знаменитой Анны Ковальчук хвасталась тем, как Гарик ее балует. Она показала роскошный букет роз. Именно тогда внимательные фанаты заметили на одном из снимков джойстик от приставки - точно такой же, как и у Харламова. Фолловеры уверены, что Катерина перестала скрывает, что живет с шоуменом. Отрицать этот факт актриса не стала, но написала, что и сама любит поиграть в приставку.

А ранее она так говорила о Гарике: «Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. Его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни».

К слову ранее сестра Ковальчук на вопрос о романе Катерины с Гариком ответила в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале: «А не надо завидовать!».



