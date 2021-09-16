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«Политическая вагина». Жители Эстонии шокированы предвыборной рекламой соцдемов

Молодые соцдемы раздают сувениры. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Совсем скоро в Эстонии состоятся очередные муниципальные выборы. Рекламные кампании разных политических сил нередко вызывают недоумение у потенциальных избирателей.

Молодежное объединение Социал-демократической партии Эстонии, чьим фирменным цветом является красный, решило завоевать голоса женской половины избирателей необычным образом.

Сувенирный набор с символикой молодежной организации соцдемов включает в себя два тампона. Таким образом можно предположить, что в рекламной кампании проводиться параллель между цветом, символизирующим социалистов и цветом менструальной крови.

Слоган на сувенире гласит: «Красный в тебе!». Также публикацию сопровождает необычный хэштег #politicalvagina (политическая вагина).


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