«Политическая вагина». Жители Эстонии шокированы предвыборной рекламой соцдемов
Совсем скоро в Эстонии состоятся очередные муниципальные выборы. Рекламные кампании разных политических сил нередко вызывают недоумение у потенциальных избирателей.
Совсем скоро в Эстонии состоятся очередные муниципальные выборы. Рекламные кампании разных политических сил нередко вызывают недоумение у потенциальных избирателей.
Молодежное объединение Социал-демократической партии Эстонии, чьим фирменным цветом является красный, решило завоевать голоса женской половины избирателей необычным образом.
Сувенирный набор с символикой молодежной организации соцдемов включает в себя два тампона. Таким образом можно предположить, что в рекламной кампании проводиться параллель между цветом, символизирующим социалистов и цветом менструальной крови.
Слоган на сувенире гласит: «Красный в тебе!». Также публикацию сопровождает необычный хэштег #politicalvagina (политическая вагина).