Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день

В интервью для документального фильма о Шумахере его супруга Коринна с ужасом вспомнила об инциденте восьмилетней давности. Звезда «Формулы-1» после ухода из гонок получила тяжелейшую травму головы на курорте в Альпах, после чего долгое время находилась в коме. Несмотря на то, что физически мужчину удалось спасти, из-за травмы он слишком изменился. От его сознания остались лишь осколки.

«Я никогда не винила бога в том, что произошло. Это было просто невезение – неудачное стечение обстоятельств, которое может случиться с кем угодно», – со слезами рассказала журналистам его жена.

Она призналась, что часто ловит себя на мысли, что лучше бы подобное случилось с кем-нибудь другим, однако в ужасе одергивается, так как подобного испытания не пожелаешь и врагу.

«Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, семья, отец, все его окружение. В смысле все скучают по Михаэлю, но ведь он здесь. Другой, но все-таки с нами. Думаю, это придает нам силы», – рассказала убитая горем женщина.

До выхода документального фильма фанаты Шумахера надеялись, что у него еще есть шансы вернуть себе прежнюю жизнь. Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт заявлял, что бывший гонщик борется за сознание, поэтому стоит надеяться на лучшее.



