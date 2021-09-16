Отец российского стендапа: Евгению Петросяну – 76 лет!
Юморист Евгений Петросян начинал путь как конферансье. Набравшись опыта, он стал юмористом и многое привнес в эту профессию, пишет Пятый канал.
Юморист Евгений Петросян начинал путь как конферансье. Набравшись опыта, он стал юмористом и многое привнес в эту профессию, пишет Пятый канал.
Юмористу Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. Старшее поколение помнит его по искрометным шуткам и музыкальным номерам. Для младшего поколения герои российского юмора – современные стендап-комики. Но именно юморист был одним из первопроходцев в этом жанре.
Самый молодой конферансье
Евгений Петросян признавался, что о карьере на сцене мечтал с детства. Он участвовал в кружках самодеятельности, разучивал песни и басни, ставил юмористические номера. В 12 лет он впервые вышел на сцену бакинского Дома культуры и тогда же вступил в труппу местного молодежного театра.
Окончив школу, Евгений Ваганович отправился в Москву, чтобы развлекать не только жителей Баку, но и всю страну. Он поступил во Всероссийскую творческую мастерскую театрального искусства. Набраться опыта и развить талант Петросяну помогли учителя – эстрадная актриса Рина Зеленая и конферансье Алексей Алексеев.
В 17 лет Евгений Петросян вышел на профессиональную сцену. Он выбрал себе псевдоним Евгений Петров и работал под ним два года. Журналисты «Вечернего Ленинграда» и «Московской правды» называли Петрова совсем юным, обаятельным, естественным и остроумным. Кто-то даже сравнивал его с гением эстрадной комедии Аркадием Райкиным.
«Евгений Петров – самый молодой эстрадный конферансье. Шутки его свежи, насыщены юмором», – писали в «Ленинградской правде».
В 1964-м Евгений Ваганович отказался от псевдонима и вернулся к собственной фамилии. И правильно сделал: со временем фамилия стала именем нарицательным. В повседневной жизни «петросяном» стали называть шутников.
Из ведущего – в юмористы
В молодости Евгений Петросян занимался самодеятельностью в одном кружке с Муслимом Магомаевым. С 1964-го по 1969-й – работал в оркестре Леонида Утесова. По словам юмориста, именно он советовал Утесову создать программу с артистами разного возраста «Перелистывая страницы», которая стала популярной.
В 70-х Петросян занялся собственным образом. К тому времени Евгения Вагановича уже не воспринимали как конферансье. Он и сам осознавал, что юмористический жанр более увлекателен, и потому в 1974-м завершил карьеру «объявителя» номеров. Признанный шоумен начал выходить на сцену с монологами авторства Лиона Измайлова, Аркадия Хаита и Михаила Задорнова. Зрители и пресса проявляли большой интерес к выступлениям Евгения Вагановича, и, окрыленный интересом публики, Петросян часто экспериментировал. Развлекал зрителей шутливыми песенками, танцевал и разыгрывал сценки (сейчас их называют скетчами, они очень популярны у стендап-комиков), придумывал пьесы, где другие артисты над ним подшучивали.
Журналисты писали об умении Петросяна за две минуты создать образ пьяницы или хулигана, и в то же время разговаривать на равных с аудиторией. Неудивительно, что такой экспериментатор создал Театр эстрадных миниатюр в 1979-м и занялся коллекционированием уникальных сценических номеров.
Популяризатор телевизионного юмора
Сатира Евгения Петросяна приобретала не только бытовой характер, но и остросоциальный. Со сцены юморист шутил над историческими явлениями и актуальными событиями – сейчас это делают почти все популярные стендап-комики. В то время Петросян появлялся и на телевидении: участвовал в телепрограммах «Шутка за шуткой», «Аншлаг», «Утренняя почта».
В 1994-м комик создал авторскую программу «Смехопанорама», которая выходила раз в неделю. В передаче начинали комедианты Сергей Дроботенко и Максим Галкин, которых теперь считают ярчайшими представителями жанра. В то же время «Смехопанорама» нравилась не всем: противники считали юмор в передаче низкопробным, шутки – плоскими, просили не называть номера в шоу юмором. Но программа выходила в эфир больше 25 лет и была закрыта в 2019-м из-за сокращения бюджета.
В расцвет «Смехопанорамы» Евгений Ваганович создал проект «Кривое зеркало». Первый выпуск вышел в 2002-м, последний – в 2013-м. За 11 лет в передаче поучаствовали Елена Степаненко, Александр Морозов, Игорь Христенко, Михаил Вашуков, братья Пономаренко и другие юмористы. Как и «Смехопанораму», передачу критиковали за однообразный юмор и чересчур гротескные образы. Для большинства зрителей Петросян был не телекомиком, а заслуженным артистом Советского союза, чья слава пришлась на 80-е.
Главный дуэт в жизни Петросяна
В 80-х Евгений Петросян познакомился с Еленой Степаненко. Они встретились на гастролях во время боевых действий в Семипалатинске. К тому времени Евгений Ваганович был трижды разведен, а Степаненко рассталась с пианистом Александром Васильевым.
«Военные взрывали бомбы под землей, а у нас в тот момент в сердце взорвалась бомба любви. Помню, наш роман был в разгаре, в апреле мы отправились на гастроли в Крым. Едем на машине, а на обочине стоит женщина с ведром сирени. Женя остановился и купил все ведро… Аромат сирени с тех пор ассоциируется у меня с любовью», – рассказывала о начале отношений Степаненко.
В 1985-м пара начала выступать вместе, и вскоре поженилась. По мнению Петросяна, именно он раскрыл талант Елены Степаненко.
Юмористы стали любимыми у семейных пар: многие зрители ассоциировали себя с творческим тандемом. Вместе и Петросян, и Степаненко были удостоены нескольких наград и построили успешную карьеру профессиональных артистов.
Любовные приключения
До Елены Степаненко Евгений Петросян был женат трижды. Он познакомился с первой женой, когда только приехал в Москву. О супруге Петросяна известно немного: она была сестрой известной балерины Викторины Кригер, но не появлялась на публике. В 1968-м у Евгения Вагановича родилась дочь, которую назвали Викториной. Она окончила исторический факультет МГУ и связала жизнь с искусством. Она живет в Нью-Йорке и воспитывает сыновей Андрея и Марка.
Второй женой юмориста стала дочь оперного певца Ивана Козловского – Анна. Они учились на одном курсе, где и завязались их отношения. Брак продлился полтора года, и даже после развода Петросян общался с бывшей супругой. В 2007-м Анна умерла после продолжительной болезни.
Третьей женой комика была искусствовед Людмила. О ней совсем ничего не известно. По воспоминаниям знакомых комика, супруга недолго выступала с ним, но из-за загруженности графика влюбленные развелись.
Четвертая, самая популярная жена Петросяна – Елена Степаненко, профессиональная юмористка. В браке Петросян и Степаненко прожили более 30 лет. Отношения супругов испортились в 2015-м. В сети появились новости, что юмористы на гастролях заселяются в разные номера и мало общаются друг с другом за пределами сцены. Тогда поклонникам сложно было поверить слухам об измене Петросяна с сотрудницей его театра, поэтому пересуды о личной жизни Евгения Вагановича сошли на нет.
В 2018-м стало известно, что Петросян и Степаненко разводятся. Скандальное расставание сопровождали многочисленные судебные процессы о разделе совместно нажитого имущества. В то же время начали говорить о новой любви Евгения Петросяна – его ассистентке Татьяне Брухуновой. По сообщениям журналистов, Степаненко не пускала бывшего мужа в дом и не отдавала ему раритетные вещи. В свою очередь юмористка отвечала, что позволяет Петросяну посещать их совместный дом и брать оттуда все, что ему нужно. Во время развода Елена сильно похудела, а Евгений Ваганович женился на Брухуновой.
Пятой женой юмориста стала ассистентка Татьяна Брухунова. Когда в сети стало известно, что Петросян женился на Татьяне, его разругали этот союз из-за разницы в возрасте. Брухунова больше чем на 40 лет младше знаменитого супруга. Кто-то даже обвинял женщину в желании нажиться на миллионах Евгения Вагановича, но Татьяна не комментировала домыслы. В 2020-м у Татьяны и Евгения родился сын Ваган, его назвали в честь отца юмориста. Тогда поклонники Петросяна понемногу прониклись уважением к выбору кумира.
Сегодня Евгений Петросян продолжает телевизионную карьеру. В 76 лет он полон жизни: активно ведет блог, катается на лыжах и проводит много времени с сыном. Петросян до сих пор часто дает концерты. Говоря о современном юморе, юморист отмечает: для него юмор делится на объективный и субъективный, и даже на собственные номера он смотрит глазами зрителя.