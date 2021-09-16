Отец российского стендапа: Евгению Петросяну – 76 лет!

В 1994-м комик создал авторскую программу «Смехопанорама», которая выходила раз в неделю. В передаче начинали комедианты Сергей Дроботенко и Максим Галкин, которых теперь считают ярчайшими представителями жанра. В то же время «Смехопанорама» нравилась не всем: противники считали юмор в передаче низкопробным, шутки – плоскими, просили не называть номера в шоу юмором. Но программа выходила в эфир больше 25 лет и была закрыта в 2019-м из-за сокращения бюджета.

В расцвет «Смехопанорамы» Евгений Ваганович создал проект «Кривое зеркало». Первый выпуск вышел в 2002-м, последний – в 2013-м. За 11 лет в передаче поучаствовали Елена Степаненко, Александр Морозов, Игорь Христенко, Михаил Вашуков, братья Пономаренко и другие юмористы. Как и «Смехопанораму», передачу критиковали за однообразный юмор и чересчур гротескные образы. Для большинства зрителей Петросян был не телекомиком, а заслуженным артистом Советского союза, чья слава пришлась на 80-е.

Главный дуэт в жизни Петросяна

В 80-х Евгений Петросян познакомился с Еленой Степаненко. Они встретились на гастролях во время боевых действий в Семипалатинске. К тому времени Евгений Ваганович был трижды разведен, а Степаненко рассталась с пианистом Александром Васильевым.

«Военные взрывали бомбы под землей, а у нас в тот момент в сердце взорвалась бомба любви. Помню, наш роман был в разгаре, в апреле мы отправились на гастроли в Крым. Едем на машине, а на обочине стоит женщина с ведром сирени. Женя остановился и купил все ведро… Аромат сирени с тех пор ассоциируется у меня с любовью», – рассказывала о начале отношений Степаненко.

В 1985-м пара начала выступать вместе, и вскоре поженилась. По мнению Петросяна, именно он раскрыл талант Елены Степаненко.

Юмористы стали любимыми у семейных пар: многие зрители ассоциировали себя с творческим тандемом. Вместе и Петросян, и Степаненко были удостоены нескольких наград и построили успешную карьеру профессиональных артистов.

Любовные приключения

До Елены Степаненко Евгений Петросян был женат трижды. Он познакомился с первой женой, когда только приехал в Москву. О супруге Петросяна известно немного: она была сестрой известной балерины Викторины Кригер, но не появлялась на публике. В 1968-м у Евгения Вагановича родилась дочь, которую назвали Викториной. Она окончила исторический факультет МГУ и связала жизнь с искусством. Она живет в Нью-Йорке и воспитывает сыновей Андрея и Марка.

Второй женой юмориста стала дочь оперного певца Ивана Козловского – Анна. Они учились на одном курсе, где и завязались их отношения. Брак продлился полтора года, и даже после развода Петросян общался с бывшей супругой. В 2007-м Анна умерла после продолжительной болезни.