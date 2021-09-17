Откуда приползла Ядрена вошь и зачем зовут Ёкарного Бабая? 5 забавных исконно-посконных ругательств

Самые необычные и непонятные русские ругательства — в списке «Тонкостей».

1. Ядрена вошь

Экзотическое насекомое упоминают в любых нестандартных ситуациях, чтобы выразить самый широкий спектр эмоций — удивление, досаду, недовольство, осуждение. Эвфемизм — слово или выражение, заменяющее нецензурную лексику: звучит не так грубо, но смысл доходит быстро. Прилагательное «ядреный» изначально означало крайнюю степень признака — очень спелый, сильный, крепкий. В эвфемизмах оно используется довольно широко — наряду с ядреной вошью есть ядрена мать, ядрена Матрена, ядрен батон и даже ядрены пассатижи. Выбор существительных в этих выражениях филологи объяснить не могут.

В 2021 г. крепкие словечки материализовались в Краснодаре: на улице 40 лет Победы появились скульптуры Едреной вши (почему-то именно так, на «Е»), Ёкарного Бабая, Ёшкина кота и еще десятка подобных существ. Правда, горожанам они не понравились, автор же предпочел остаться неизвестным.

2. Ёкарный Бабай

Еще один загадочный персонаж с той же функцией — выразить сильные эмоции, оставаясь при этом в рамках приличий. Бабай, позаимствованный у тюркских народов, — злой старик, которым пугали непослушных детей (от тюрк. бабай — «старик»). Ёкарный — эвфемизм, заменяющий матерные выражения, также начинающиеся на ё. Похожих замен в русском языке немало — ёлки-палки, ёк-макарёк, ёксель-моксель, ёпрст, ёперный театр.

3. Ёшкин кот

Мнения специалистов по поводу генеалогии Ёшкина кота расходятся. Одни связывают его с Бабой-ягой: ёшкин (точнее, ёжкин) кот — домашняя зверушка Бабки-ёжки, тот самый кот Баюн из русских сказок. Другие не согласны: как таковое словосочетание «ёшкин кот» не встречается ни в сказках, ни в словарях. Они предполагают, что это авторский неологизм, появившийся в конце 20 века, ведь выражение стало особенно популярным после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби».

В Йошкар-Оле воспользовались созвучием междометия с названием города и в 2011 г. установили памятник «Йошкин кот», а через пару лет — еще и «Йошкину кошку».

4. Кузькина мать

Знаменитая Kuzma’s mother из речи Хрущева — женщина суровая и опасная: фразеологизм «показать кузькину мать» обещает собеседнику крупные неприятности. Его точное происхождение ученые пока не установили, но вариантов много. Например, Кузькина мать — приемная мать несчастного сироты Кузьмы из пословиц «Горькому Кузеньке — горькая долюшка», «Бедному Кузеньке бедная и песенка». Она была строгой и часто наказывала Кузьку. По другой версии, Кузька — просто непослушный ребенок, которому мать заменяет кнут, а показать кузькину мать — значит показать кнут, пригрозить побоями. Кроме того, Кузькой в старину именовали домового, а Кузькиной матерью (матушкой) — его жену, насылающую на дом несчастья. После легендарного выступления Хрущева Кузькиной матерью стали называть мощную термоядерную бомбу АН602, испытанную в СССР в 1961 г.

5. Японский городовой

Этот эвфемизм своим появлением обязан вполне конкретному случаю: в 1891 г. будущий российский император Николай II посещал Японию, и в древнем городке Оцу на него напал японский полицейский (городовой) Цуда Сандзо. Он выскочил из оцепления, несколько раз ударил наследника престола саблей и тут же был арестован. Его приговорили к пожизненной каторге, но уже через 4 месяца Цуда умер в тюрьме. О причинах неудавшегося покушения историки спорят до сих пор, а память о нем надолго осталась в русской речи: выражение «японский городовой» по сей день используется как вербальная реакция на внезапное происшествие.



