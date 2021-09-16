ЗНАКОМО? ⟩ Что делать, если вы на грани нервного срыва

Иногда избавиться от стресса мешают наши собственные установки, страхи и зависимости. В таком случае необходимо менять образ мышления, однако сделать это в одиночку не так просто. К сожалению, серьезная работа над собой возможна только с психологом.

Важно, чтобы срыв не затянулся, так как он может привести к негативным последствиям для организма. Например, к снижению иммунитета или гормональному сбою. Если вы выплакались, но вернуться к нормальной жизни не выходит, возможно стоит говорить о депрессии. Заболевание не проходит само собой, а лечится с помощью медикаментов.

Если вы восприняли ситуацию на работе или в семье близко к сердцу, это вовсе не значит, что у вас срыв. Скорее всего, конкретная ситуация глубоко задела ваши чувства. Срыв происходит, когда компенсаторные механизмы организма и психики перестают справляться со стрессовой нагрузкой. Например, человек плачет целые сутки и никак не может успокоиться.

Частые предвестники нервного срыва: слабость, хроническая усталость, повышенная раздражительность, появление бессонницы. Поэтому так важно прислушиваться к себе, следить за здоровьем и балансом работы и отдыха.

Да, качественный сон, хорошее питание и прогулки на свежем воздухе — это то, что обязательно должно присутствовать в вашей жизни. Однако не менее важно уметь освобождаться от негативных эмоций. И это касается не только возможности сесть и поплакать, побыть слабым, но и возможности объяснить свою боль или выразить претензию.



