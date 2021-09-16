Вакцинирование эстонского телеведущего в прямом эфире вызвало бурю негодования: показывать такое - неуместно!

Марек Линдмаа сказал порталу Elu24, что после вакцинации он чувствовал себя хорошо. «Распространение мобильной связи увеличилось», - шутит ведущий, который выбрал вакцину Pfizer.

Во вторник вечером, после эфира, в аккаунте «Семичасовых» в Instagram было опубликовано фото Линдмаа, получившего вакцину, и медсестры, которая ее вводила. Под снимком тут же появились комментарии, осуждающие вакцинацию в прямом эфире. Одна женщина прокомментировала то, что она увидела по телевизору: «Почему маска и почему вакцина, когда научно доказано, что они ничем не помогают? И зачем в прямом эфире?»

Известная антипрививочница Сильвия Ильвес также высказалась под постом, заявляя, что никогда не допустит, чтобы ей сделали этот укол.

С редакцией Elu24 также связался зритель «Семичасовых», который посчитал, что вакцинация в прямом эфире - это перебор. «Это было похоже на просмотр какой-то пропаганды!» он сказал. «Каждый может выбрать, делать ли им прививку или нет. Мне сделали прививку, но видеть такое в программе новостей было крайне неуместно. Мне было очень неуютно», - добавил он.