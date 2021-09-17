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Врач рассказал, чем грозит чрезмерное употребление лимона в сезон простуд

Лучше всего добавлять лимон в чай. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чрезмерное употребление лимона и других цитрусовых в сезон простуд может спровоцировать болезни горла, рассказал врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Лимон воспаляет задние стенки глотки, провоцируя гранулезный фарингит, хронический тонзиллит. Это вводит организм в состояние вялости, усталости, канцерогенной интоксикации, когда человек плохо себя чувствует», – приводит его слова «Ридус».

Также Зайцев предостерег от чрезмерного употребления лимона людей, у которых наблюдаются проблемы с кислотностью желудка. Он добавил, что ее усиление провоцируют как раз имбирь, лимоны и цитрусовые. Их употребление может привести к прободной язве, гастриту и язве желудка. О повышенной кислотности ЖКТ могут свидетельствовать изжога и отрыжка.

Врач отметил, что от дольки лимона, добавленной в чашку чая, вреда не будет, даже если кружек с таким напитком будет три-четыре в день.

«Если человек начинает поедать лимон самостоятельно, без чая – это плохо. Идет сильное воздействие лимонной кислоты на слизистую оболочку», – сказал специалист.


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