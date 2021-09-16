Чт, 16.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

«Это наследственное»: у Меган Маркл выявили редкое заболевание

Меган Маркл ФОТО: Скриншот видео Youtube

У герцогини Сассекской найдена редкая болезнь, пишет wmj.ru.

Остеопат Аниша Джоши в беседе с журналом Hello! сообщила, что дети принца Гарри и Меган Маркл могут унаследовать редкую болезнь. Как оказалось, у Меган Маркл есть генетические особенности: у герцогини подозревают синдром гипермобильных суставов, в таких случаях большие пальцы на руках могут казаться согнутыми особенным образом.

При таком синдроме некоторые или все суставы человека наделены очень широким диапазоном движений. «Гипермобильность — это наследственное заболевание, основная причина которого лежит в генетически обусловленных изменениях коллагена, типа белка в организме, который содержится в связках, чтобы поддерживать их. Недостаток коллагена делает суставы слишком расслабленными и эластичными», — сообщила врач. Аниша добавляет, что болезнь не всегда передается наследникам и чаще всего не является серьезной проблемой. Сама Маркл боль в суставах пока не испытывает.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back