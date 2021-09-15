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Умер муж Ирины Хакамады

Ирина Хакамада в Таллинне, 14.10.2019 ФОТО: Eero Vabamägi

Ирина Муцуовна опубликовала пост, который поклонники не сразу сумели понять. Как выяснилось, скончался супруг Хакамады и отец ее дочери Маши – Владимир Сиротинский, пишет Starhit.ru.

«Последний сэт мужа. Он ушел...» – написала Ирина Муцуовна. О подробностях смерти Владимира Сиротинского, который являлся главой компании Lingualeo, не сообщается. Известно, что у предпринимателя были проблемы с сердцем, но точная причина, как сообщается, будет озвучена позже.

Напомним, Сиротинский стал четвертым супругом Хакамады. В 1997 году у пары в 1997 году родилась дочь Мария, у которой диагностирован синдром Дауна. Недавно девушке исполнилось 24 года.

Ирина не раз признавалась, что у них с Владимиром свободные отношения. Она познакомилась с ним, когда ушла от третьего мужа. Финансовый аналитик Сиротинский поразил ее интеллектом, обаянием и мужской харизмой. Она сразу предложила ему необычный союз и спокойно относилась к тому, что муж периодически изменят ей с другими женщинами.

Хакамада не раз признавалась, что муж является для нее не только опорой, но и лучшим другом. Еще во время беременности Марией она узнала о том, что у девочки будет синдром Дауна. Но родители нисколько не сомневались в том, что оставят малышку.


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