Бритни Спирс удалила свой Instagram ради помолвки, но фанаты подозревают что-то неладное

«Не волнуйтесь, ребята. Просто беру небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать помолвку! Скоро вернусь», – написала Бритни в Twitter.

Don«t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I»ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Однако многие поклонники певицы не поверили, что ей обязательно нужно было удалять страницу в Instagram даже ради помолвки. «Не верю. Она могла взять перерыв и без удаления аккаунта. Что‑то здесь выглядит подозрительным», – высказал сомнения пользователь с ником JesseFrohlich. Другие фанаты попросили Спирс выйти в прямой эфир либо другим способом подтвердить, что она в порядке.

Ранее на неделе Бритни Спирс в Instagram рассказала о помолвке со своим 27-летним возлюбленным Сэмом Асгари, с которым она состоит в отношениях уже около пяти лет. Асгари – персональный фитнес-тренер и актер.

Напомним, в 2008 году Спирс попала под опеку своего отца Джеймса после публичных скандалов, связанных с ее психическим состоянием. В начале сентября этого года он подал ходатайство о прекращении опеки. По данным Esquire, на данный момент без согласия отца и других опекунов Бритни не может выйти замуж.



