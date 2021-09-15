Бузова посмотрела сериал и решила поступить в МГУ. В интернете веселятся

Ольга Бузова не сидит на месте – она совмещает работу на телевидении, бизнес и музыкальную карьеру, но, как оказалось, даже этого для нее мало.

В своем Instagram девушка поделилась записью: «Я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке. Почему никто в школе не рассказывал так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю и задумалась подать документы в аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?»

Артистка также объяснила, что на это решение ее сподвиг впечатливший ее российский телесериал «Историк».

Многие подписчики решили поддержать своего кумира: «Олечка, ты супер! Красотка! Если для тебя это важно, то, конечно же, иди», «Оля, как ты все успеваешь? Еще и учиться хочешь пойти», – писали они.

Другие же отнеслись к идее певицы скептически: «Куда тебе? На "Доме-2" ты даже не знала, когда была Великая Отечественная война!», «Олюшка, может, все-таки в Госдуму, а?» – оказались под публикацией и такие комментарии.

Как рассказывала сама Бузова, к знаниям ее тянуло еще в детстве. В школу она пошла в пятилетнем возрасте, окончила ее с золотой медалью, а через несколько лет получила красный диплом Санкт-Петербургского университета, где изучала географию – вуз она окончила в 2008 году.

Но, несмотря на это, сама Ольга не раз оказывалась в казусных ситуациях – к примеру, когда назвала Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы «ДК "Икс-Икс-Икс Победы», а в шоу «Вечерний Ургант» неправильно расшифровала аббревиатуру КНДР.

Ранее стало известно, что московский театр МХАТ продлил с Бузовой контракт на участие в постановке «Чудесный грузин». О том, что артистка сыграет на сцене МХАТа, стало известно в начале лета. Такой выбор вызвал волну недовольства. Среди критиков оказался и Сергей Безруков.



