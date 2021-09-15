Вера Брежнева призналась, почему она не хочет жить с родителями Константина Меладзе

Вера Брежнева объяснила, почему не хочет жить с родителями супруга Константина Меладзе. Певица резко высказалась о семейных парах, которые делят жилплощадь со старшим поколением. По словам артистки, она рассматривает разные варианты жизни рядом, но главное для нее – не вместе.

Вера уверена, что супругам необходимо свое личное пространство. И что после свадьбы молодые обязательно должны жить отдельно. Певица заявила, что она бы не согласилась вести общее хозяйство и жить вместе с родителями мужа.

«Нет возможности – не создавайте семью, создали семью – ищите возможности!» – заявила Брежнева своим поклонникам.

Вера уверена, что не сможет ужиться на одной кухне со свекровью. По ее мнению, такое существование не принесет радости никому, поэтому она предпочитает жить в разных домах, расположенных на одном участке, или хотя бы в находящихся по соседству квартирах. Это, по ее словам, может быть даже весело.

«Короче, Баба Яга против! Если разные квартиры рядом или разные дома на одном участке – иногда даже весело. Но не вместе», – категорично заявила звезда.

Вера нечасто рассказывает о семейной жизни с продюсером, и уж тем более не делится интимными подробностями. Сам же Константин Меладзе как-то обмолвился, что потихоньку начинает привыкать к тому, что его жена – одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года в итальянской Тоскане. По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

«До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, – признался композитор в одном из интервью. – Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в "Виа Гру" я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям».

Поклонники уверены, что рано или поздно Вера подарит Константину Меладзе наследника. Пока что Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков. Старшую Соню певица родила от бизнесмена Виталия Войченко, но девушка носит фамилию отчима – Михаила Кипермана. В браке с украинским олигархом у Веры появилась младшая дочь Сара. Пара развелась в 2012 году, когда поползли слухи о романе Брежневой с Константином Меладзе.



