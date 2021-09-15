Ученые выяснили, что каждый десятый человек получает оргазм во время тренировки
И у мужчин, и у женщин чаще всего оргазм вызывают упражнения на пресс, пишет wmj.ru.
И у мужчин, и у женщин чаще всего оргазм вызывают упражнения на пресс, пишет wmj.ru.
Американские ученые из Университета Индианы опросили более 2000 человек об их опыте получения оргазма. Им задавали вопрос, испытывали ли они когда-либо оргазм от физических нагрузок, таких как упражнения в положении сидя, йога, бег и поднятие тяжестей. Чуть более девяти процентов ответили, что один или несколько раз испытывали оргазм, вызванный физическими упражнениями. Выяснилось, что это явление распространено как среди женщин, так и среди мужчин. Однако женщины сообщили, что испытали первый оргазм в среднем в 23 года, в то время как мужчины — в 17 лет.
Наиболее распространенными упражнениями для вызывания оргазма у мужчин были упражнения для брюшного пресса, например приседания, затем следовали поднятие тяжестей и лазание по канату или шесту. Для женщин наиболее частым вариантом получения оргазма были упражнения на пресс, езда на велосипеде или бег.
Ученые заявили, что в ходе исследования получили разнообразные ответы, включая неверие в то, что люди могут испытывать оргазм во время физических упражнений, утверждение, что он может возникать только от трения, а также облегчение от того, что другие, так же как и они, испытывают такое. Они также обнаружили, что 42% женщин и 66% мужчин испытывали оргазм во сне.