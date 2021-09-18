Ученые: переедание – следствие, а не причина ожирения

Специалисты из США, Канады и Дании отмечают, что к ожирению приводит не малоподвижный образ жизни или переедание, а нарушение обмена веществ, которое вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Поэтому схема похудения, когда нужно меньше есть и больше двигаться, не работает, так как количество людей с избытком веса по всему миру продолжает расти, пишет mir24.tv.