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Ученые: переедание – следствие, а не причина ожирения

Стол с едой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые пришли к выводу, что люди могут набирать вес не из-за переедания – оно может быть следствием ожирения, а не его причиной. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты из США, Канады и Дании отмечают, что к ожирению приводит не малоподвижный образ жизни или переедание, а нарушение обмена веществ, которое вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Поэтому схема похудения, когда нужно меньше есть и больше двигаться, не работает, так как количество людей с избытком веса по всему миру продолжает расти, пишет mir24.tv.

Уменьшив количество быстроусваиваемых углеводов в меню, можно устранить основную причину накопления жира и избавиться от постоянного чувства голода, пишут Nation News. На этом основана углеводно-инсулиновая модель, в которой важно следить за составом продуктов, а не за их количеством.

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