Стало известно, с кем встречается экс-солистка «Тату» Лена Катина

Когда я был ребенком, то представить себе не мог, что в свой день рождения буду вживую слушать любимых артистов. Для меня люди из телевизора казались чем-то из параллельного мира. Чем-то, что никогда не появится в моей реальности.

Сейчас я взрослый, который создает свою реальность сам. Взрослый, который неприлично счастлив и испытывает детский восторг. В первую очередь оттого, что музыканты, слова песен которых я знаю наизусть, в мой праздник находятся рядом со мной. И выступают от меня в одном метре, а не из старого телевизора. Что они живые и настоящие.

Спасибо тебе, @lenakatina, что заставила трепетать душу взбалмошного подростка, спрятанную во взрослом 39-летнем теле. Спасибо за музыку и невероятный вечер!