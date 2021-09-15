Стало известно, с кем встречается экс-солистка «Тату» Лена Катина

Оказалось, что Катина встречается с 39-летним директором компании CloudPayments — процессингового центра для обработки платежей Дмитрием Спиридоновым, который является долларовым миллионером.
Они познакомились несколько месяцев назад — Спиридонов пригласил Катину выступить у него на дне рождения.
Катина пока не спешит афишировать новые отношения, а вот ее бойфренд уже публикует совместные снимки. А в профиле в Instagram он откровенно намекает, что несвободен.
До отношений со Спиридоновым Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Она признавалась, что сын очень привязан к отцу и сильно переживает из-за расставания родителей.