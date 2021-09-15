Ср, 15.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Стало известно, с кем встречается экс-солистка «Тату» Лена Катина

Лена Катина в Таллинне, 10.01.2020 ФОТО: Konstantin Sednev

О новом романе 36-летняя бывшая участница группы "Тату" рассказывала еще несколько месяцев назад, но имени своего избранника звезда не называла. Однако издание Peopletalk выяснило, кто покорил сердце певицы, пишет Сплетник.

Оказалось, что Катина встречается с 39-летним директором компании CloudPayments — процессингового центра для обработки платежей Дмитрием Спиридоновым, который является долларовым миллионером.

Они познакомились несколько месяцев назад — Спиридонов пригласил Катину выступить у него на дне рождения.

Когда я был ребенком, то представить себе не мог, что в свой день рождения буду вживую слушать любимых артистов. Для меня люди из телевизора казались чем-то из параллельного мира. Чем-то, что никогда не появится в моей реальности.

Сейчас я взрослый, который создает свою реальность сам. Взрослый, который неприлично счастлив и испытывает детский восторг. В первую очередь оттого, что музыканты, слова песен которых я знаю наизусть, в мой праздник находятся рядом со мной. И выступают от меня в одном метре, а не из старого телевизора. Что они живые и настоящие.

Спасибо тебе, @lenakatina, что заставила трепетать душу взбалмошного подростка, спрятанную во взрослом 39-летнем теле. Спасибо за музыку и невероятный вечер!

— написал он тогда.

Катина пока не спешит афишировать новые отношения, а вот ее бойфренд уже публикует совместные снимки. А в профиле в Instagram он откровенно намекает, что несвободен.

Влюблен в работу и в нее,

— написал он.

До отношений со Спиридоновым Лена Катина шесть лет состояла в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2019 году они развелись. Пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, с которым нового избранника Лена пока не познакомила. Она признавалась, что сын очень привязан к отцу и сильно переживает из-за расставания родителей.

Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно,

— говорила она.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back