Доктор Комаровский пояснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Врач-педиатр Евгений Комаровский подробно рассказал о самых распространенных заблуждениях, связанных с вакцинацией, пишет Сегодня.
Врач-педиатр Евгений Комаровский подробно рассказал о самых распространенных заблуждениях, связанных с вакцинацией, пишет Сегодня.
"Делать прививку или нет?" , "А если я уже переболел коронавирусом, нужна ли она мне?", "Не навредит ли это моему здоровью?"… Эти и другие фразы можно услышать от людей, которые пока раздумывают, стоит ли вакцинироваться.
Доктор Комаровский ответил на самые распространенные вопросы.
Согласно ВОЗ, перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививку , – объяснил доктор Комаровский. – Более того, не имеет значения, сколько времени прошло после перенесения коронавируса. Если острый период болезни закончился, вы чувствуете себя нормально, значит, можете вакцинироваться любой из вакцин, которые сертифицированы и одобрены ВОЗ.
Причины, почему люди бояться делать прививку
По мнению врача-педиатра, есть несколько причин, почему люди бояться делать прививку.
Одна из очень распространенных страшилок заключается в том, что если у человека есть антитела, а ему сделают прививку, то может возникнуть какая-то ужасная реакция , – привел пример доктор Комаровский. – Это не подтверждается никакими научными данными на сегодняшний день. Такая реакция бывает при некоторых болезнях, но к коронавирусу это не имеет никакого отношения.
По словам кандидата медицинских наук, существует много исследований, которые указывают на то, что у огромного количества людей, переболевших COVID-19 в любой форме, недостаточное количество антител. Поэтому отдается предпочтение именно вакцинации, которая приводит к тому, что их становится больше.