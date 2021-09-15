Доктор Комаровский пояснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Одна из очень распространенных страшилок заключается в том, что если у человека есть антитела, а ему сделают прививку, то может возникнуть какая-то ужасная реакция , – привел пример доктор Комаровский. – Это не подтверждается никакими научными данными на сегодняшний день. Такая реакция бывает при некоторых болезнях, но к коронавирусу это не имеет никакого отношения.