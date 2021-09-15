ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Михаил Лабковский в Таллинне рассказал быстро и понятно, как выйти замуж!

Михаил в Таллинне уже в 15-й раз. Впервые от приехал в наш город в 80-е. Почему? Из-за фабрики Kalev, которая выпускала дефицитную по тем временам пепси-колу и жвачку Love is. У Лабковского в кармане было 250 рублей, которые он благополучно и спустил на ящики газированного напитка.

Лабковский — психолог-практик со стажем в 35 лет, ведущий популярных передач на телевидении и радио, автор собственных нестандартных методик. Сейчас он выступает с консультативными лекциями как в России, так и за рубежом.

Михаил Лабковский утверждает, что каждый человек имеет право быть счастливым и делать в своей жизни только то, что хочет он. И вот шесть простых правил, которые необходимо выполнять, чтобы стать счастливым: делать лишь то, что хочется; не делать того, чего не хочется; говорить о том, что не нравится; не давать ответа, если не спрашивают; отвечать только на конкретный вопрос; говорить только о себе, выясняя отношения. Следуем советам профессионала!