Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты до 26 сентября

Астролог Наталья Анисимова опубликовала прогноз влияния планет на ближайшие две недели – с 13 по 26 сентября. Как отметила специалист, для кого-то наступит удачное время для учебы и путешествий, для других – творческий кризис и разлад во всех делах. Ищите свою дату рождения и узнайте, с чем вам предстоит столкнуться.

Юпитер увеличит экспансию для рожденных:

13.02-16.02 13.04-16.04 14.05-17.05 14.06-17.06 16.08-19.08 17.10-20.10 16.11-19.11 15.12-18.12

Вас ждут серьезные перемены, которые изменят социальный статус. Это может быть вступление в брак, развод или смена должности. К тому же эти две недели дадут отличный старт, чтобы приступить к учебе или поехать за границу. И это не все хорошие новости: вам обещаны вознаграждение и удача в начинаниях.

Сатурн структурирует жизненное пространство рожденных:

28.01-30.01 28.03-30.03 27.04-30.04 28.05-31.05 30.07-01.08 30.09-02.10 31.10-02.11 29.11-01.12

На вашем пути возможны препятствия. Сатурн призовет вас избавиться от всего лишнего – сбросить балласт, который так долго мешал. В то же время вы не застрахованы от негатива: может нахлынуть апатия и одолеть творческий кризис. Астролог советует не унывать: нужно чуть-чуть терпения и вам будут по плечу все преграды.

Уран удивит рожденных:

06.01-08.01 04.02-06.02 05.03-07.03 05.05-07.05 06.07-08.07 07.08-09.08 07.09-09.09 07.11-09.11

Будьте готовы к обновлению. Но тут не предугадаешь, зависит ли все от вас или изменения нагрянут как гром среди ясного неба.

Марс разгорячит рожденных:

19.03-30.03 19.06-01.07 21.09-02.10 20.12-31.12

Сдерживайте агрессию в ближайшие две недели, советует астролог. Приступы ярости и раздражения могут наступать неожиданно, боритесь с ними. В то же время «красная планета» благоволит для разных активностей.

Черная Луна может прельстить рожденных:

26.02-29.02 27.05-31.05 29.08-02.09 28.11-01.12

Будьте осторожней с желаниями. По словам астролога, есть опасность поддаться искушению, поскольку все может пойти не по вашему сценарию. Тщеславие – вот чего стоит опасаться в эти недели, контролируйте его.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

23.02-26.02 24.05-27.05 26.08-30.08 25.11-28.11

Астролог предупреждает, что вы можете задуматься о своем предназначении и новой роли. Прислушайтесь к Вселенной. Именно от нее можно получить ответ, куда двигаться.

Венера гармонизирует рожденных:

22.02-11.03 24.06-13.07 25.08-13.09 26.10-13.11 24.12-11.01

Венера благоволит вам в эти две недели. Развлекайтесь, балуйте себя, купите туфли, о которых так давно мечтали. Не обойдетесь вы и без внимания окружающих. Астролог советует расслабиться и даже немного полениться. Ловите момент!

Астролог отмечает, что если вашей даты рождения нет в списке, то это не значит, что никакая планета не оказывает на вас влияния. Она отмечает, что не по всем датам возможно определить влияние. Планеты влияют на всех, но определить для всех фактически невозможно.



