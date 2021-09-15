Антиваксеры не давали члену Рийгикогу пройти: я пыталась сказать, что мой муж в группе риска

«Стоит признать, что сегодня антипрививочники заставили меня по-настоящему нервничать. Они появились на площади Тоомпеа без предварительной регистрации. Они мешали передвижению, обвиняли и беспокоили всех прохожих», - написала Вилья Тоомаст в Facebook. Она добавила, что пыталась объяснить собравшимся, что она находится в группе риска из-за мужа, но никто не предал этому значения.

«Если вам нравится обниматься со всеми и плеваться друг на друга, позвольте мне уйти. Но если вы агрессивно отрицаете социальные нормы, я думаю, что такие люди должны быть наказаны», - решительно заявила Тоомаст.

В комментариях к посту высказал свое мнение член Рийгикогу Кристен Михал. По его словам, во время такой несанкционированной демонстрации можно требовать справку о вакцинации.

Вилья должна особенно беречь свое здоровье из-за ее мужа Таймо, который много лет страдает неизлечимой болезнью легких, которая в этом году резко обострилась. Журнал Kroonika писал в июне, что певец и педагог получают респираторную поддержку от кислородного аппарата, а возможность необходимости пересадки легкого все вероятнее. «Конечно, мы тоже скорбели и плакали, но мы стараемся жить нормально, насколько это возможно. Правда, на дальние планы мы пока не решаемся», - рассказывали летом супруги.

Вилья и Таймо поженились в 2010 году.



