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Антиваксеры не давали члену Рийгикогу пройти: я пыталась сказать, что мой муж в группе риска

Вилья Тоомаст ФОТО: Remo Tõnismäe

Депутат Рийгикогу Вилья Тоомаст сообщила в соцсетях, что во вторник площадь Тоомпеа была заполнена антиваксерами. По словам политика, там было невозможно нормально передвигаться, и хотя она объяснила присутствующим, что из-за мужа она также находится в группе риска, никто не предал этому значения, пишет Elu24.

«Стоит признать, что сегодня антипрививочники заставили меня по-настоящему нервничать. Они появились на площади Тоомпеа без предварительной регистрации. Они мешали передвижению, обвиняли и беспокоили всех прохожих», - написала Вилья Тоомаст в Facebook. Она добавила, что пыталась объяснить собравшимся, что она находится в группе риска из-за мужа, но никто не предал этому значения.

«Если вам нравится обниматься со всеми и плеваться друг на друга, позвольте мне уйти. Но если вы агрессивно отрицаете социальные нормы, я думаю, что такие люди должны быть наказаны», - решительно заявила Тоомаст.

В комментариях к посту высказал свое мнение член Рийгикогу Кристен Михал. По его словам, во время такой несанкционированной демонстрации можно требовать справку о вакцинации.

Вилья должна особенно беречь свое здоровье из-за ее мужа Таймо, который много лет страдает неизлечимой болезнью легких, которая в этом году резко обострилась. Журнал Kroonika писал в июне, что певец и педагог получают респираторную поддержку от кислородного аппарата, а возможность необходимости пересадки легкого все вероятнее. «Конечно, мы тоже скорбели и плакали, но мы стараемся жить нормально, насколько это возможно. Правда, на дальние планы мы пока не решаемся», - рассказывали летом супруги.

Вилья и Таймо поженились в 2010 году.


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