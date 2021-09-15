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Семь простых правил, которые сделают вашу кухню чище

Уборка на кухне. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Введите эти мелочи в привычку, и они помогут вам покончить с кухонным беспорядком раз и навсегда, пишет parents.ru.

Часто даже у хороших хозяек в кухне грязная посуда, крошки и мусор накапливаются, пока не достигают критической массы. А затем наступает время генеральной уборки. Потом в течение пары дней ваша кухня сверкает чистотой. А затем… все идет по кругу. Специалисты по клинингу советуют соблюдать несложные правила, которые помогут делать серьезную уборку гораздо реже. И при этом кухня всегда будет выглядеть чистой и аккуратной.

1. Храните чистящие средства там, где их легко достать

Чтобы было проще соблюдать все следующие правила, нужно хранить чистящие средства и инструменты в удобном и легкодоступном месте. Когда предметы первой необходимости легко достать, у вас будет одним поводом меньше откладывать уборку.

2. Убирайте грязную посуду прямо в посудомоечную машину

Это обычная проблема: вы позволяете посуде скапливаться на столе, в раковине или на рабочей кухонной поверхности до тех пор, пока гора не станет угрожающе высокой. Чтобы избежать этого, возьмите в привычку класть грязную посуду прямо в посудомоечную машину, минуя «зону ожидания».

3. Протирайте столешницу после каждого использования

Как часто вам нужно протирать кухонные столешницы, зависит от того, как часто вы готовите. Но в любом случае, вытирайте ее каждый раз, когда готовите еду или даже просто режете хлеб, чтобы не было крошек и мусора.

4. Выносите мусор каждый день

Особенно, если вы часто готовите. Потому что если в кухонном мусоре в течение хотя бы пары дней лежат остатки еды, они не только начинают пахнуть, но и привлекают вредителей.

5. Проверяйте холодильник, прежде чем выносить мусор

Заметили просроченные продукты или что-то с плесенью? Выбросьте это в мусорное ведро и сразу вынесите его. Так вы и освободите место в холодильнике, и не будете потом удивляться неприятным запахам.

6. Покупайте коврики, пригодные для машинной стирки

Коврики могут сделать кухню более уютной, но они также — настоящий магнит для грязи и крошек. Для кухни нужно выбирать только те варианты, которые можно стирать в машине. Кстати, напольное покрытие для кухни тоже хорошо бы выбрать максимально гладкое, чтобы его не пришлось долго отмывать.

7. Замачивайте кастрюли и сковороды перед едой

Если вы позволите грязным кастрюлям и сковородкам с остатками пищи постоять на плите во время ужина, то потом задача вычистить все будет казаться непосильно сложной. Так что возьмите за привычку замачивать кастрюли и сковороды в теплой воде с чистящим средством перед тем, как сесть за стол. К тому времени, как вы закончите есть, посуду уже останется только протереть губкой и ополоснуть: ничего отскребать не придется.

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