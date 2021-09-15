Кая Каллас опубликовала забавное видео в честь третьей годовщины своей свадьбы
Вчера премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила третью годовщину свадьбы. В ее Инстаграме появилось милое видео, тогда как соцсети ее мужа остались пустыми.
Вчера премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила третью годовщину свадьбы. В ее Инстаграме появилось милое видео, тогда как соцсети ее мужа остались пустыми.
«Я все еще уверена, что он меня поймает», - написала под видео Каллас.
Кая находится в браке с банкиром Арво Халликом, это ее второе замужество. У нее есть 9-летний сын Стен от отношений с Таави Вескимяги — бывшим министром финансов Эстонии.