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Кая Каллас опубликовала забавное видео в честь третьей годовщины своей свадьбы

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила третью годовщину свадьбы. В ее Инстаграме появилось милое видео, тогда как соцсети ее мужа остались пустыми.

«Я все еще уверена, что он меня поймает», - написала под видео Каллас.

Кая находится в браке с банкиром Арво Халликом, это ее второе замужество. У нее есть 9-летний сын Стен от отношений с Таави Вескимяги — бывшим министром финансов Эстонии.

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