Кая Каллас опубликовала забавное видео в честь третьей годовщины своей свадьбы

«Я все еще уверена, что он меня поймает», - написала под видео Каллас.

Кая находится в браке с банкиром Арво Халликом, это ее второе замужество. У нее есть 9-летний сын Стен от отношений с Таави Вескимяги — бывшим министром финансов Эстонии.