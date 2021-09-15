Настоящее фото невесты Моргенштерна с их свадьбы шокирует: разница со снимками в Instagram очевидна
Подписчики задались вопросом, зачем новобрачная так немилосердно ретуширует свои фото до полной неузнаваемости?
Подписчики задались вопросом, зачем новобрачная так немилосердно ретуширует свои фото до полной неузнаваемости?
На своей странице девушка выкладывает свои фото в разных ракурсах. При этом абсолютно все изображения показывают ее необычайно стройной с острыми скулами и миндалевидными глазами. Что уж говорить о свадебных фото пары, где невеста выглядит как супермодель.
На снимке, вызвавшем небывалый ажиотаж у пользователей, Дилара в свадебном платье, безусловно, симпатичная, но никак не модельной внешности. Однако нет никаких сомнений в том, что это и есть Дилара – полноватая, с круглыми щечками и веселым взглядом.
Юзеры задались вопросом, зачем и без того миловидной девушке так радикально редактировать свои снимки, кого она в итоге хочет обмануть?
Также появились предположения, что Дилара набрала вес, ожидая прибавления в семействе. По мнению поклонников, это тщательно скрывается на официальных свадебных фото, подвергшихся, видимо, тотальному фотошопу.