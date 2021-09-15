Настоящее фото невесты Моргенштерна с их свадьбы шокирует: разница со снимками в Instagram очевидна

Недавняя свадьба 23-летнего рэпера Моргенштерна еще не успела сойти со страниц глянца, как в Сети выложили неожиданный снимок молодой жены. Как известно, ею стала 21-летняя Дилара, активно ведущая Instagram, насчитывающий более трех миллионов подписчиков, пишет Topnews.

На своей странице девушка выкладывает свои фото в разных ракурсах. При этом абсолютно все изображения показывают ее необычайно стройной с острыми скулами и миндалевидными глазами. Что уж говорить о свадебных фото пары, где невеста выглядит как супермодель.

На снимке, вызвавшем небывалый ажиотаж у пользователей, Дилара в свадебном платье, безусловно, симпатичная, но никак не модельной внешности. Однако нет никаких сомнений в том, что это и есть Дилара – полноватая, с круглыми щечками и веселым взглядом.

Юзеры задались вопросом, зачем и без того миловидной девушке так радикально редактировать свои снимки, кого она в итоге хочет обмануть?