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Эстонский журналист и гей-активист стал священником в Лондоне

Меэлис Сюльд ФОТО: Ülo Josing / ERR

Радиожурналист и один из лидеров христианского сообщества геев Эстонии Меэлис Сюльд был возведен в сан пастора лютеранской церкви Святой Анны в Лондоне, сообщает Meie Kirik.

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42-летний редактор религиозной программы на Vikerraadio Меэлис Сюльд стал священнослужителем Британской лютеранской церкви 11 сентября.

«Я дал ему официальную положительную характеристику, чтобы он учился в нашей партнерской церкви за границей, где они знали о препятствиях, действующих в Эстонии», – сказал в прошлом году архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма, имея в виду, что Сюльд является гомоактивистом.

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