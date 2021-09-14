Эстонский журналист и гей-активист стал священником в Лондоне
Радиожурналист и один из лидеров христианского сообщества геев Эстонии Меэлис Сюльд был возведен в сан пастора лютеранской церкви Святой Анны в Лондоне, сообщает Meie Kirik.
Радиожурналист и один из лидеров христианского сообщества геев Эстонии Меэлис Сюльд был возведен в сан пастора лютеранской церкви Святой Анны в Лондоне, сообщает Meie Kirik.
42-летний редактор религиозной программы на Vikerraadio Меэлис Сюльд стал священнослужителем Британской лютеранской церкви 11 сентября.