Эстонский журналист и гей-активист стал священником в Лондоне

«Я дал ему официальную положительную характеристику, чтобы он учился в нашей партнерской церкви за границей, где они знали о препятствиях, действующих в Эстонии», – сказал в прошлом году архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма, имея в виду, что Сюльд является гомоактивистом.