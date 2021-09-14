Шлепанцы и драгоценности: что воруют у российских знаменитостей?

Зачем люди воруют вещи знаменитостей? Из-за чего сорвалось выступление Александра Буйнова? Как Филипп Киркоров засыпал весь Сочи стразами? И за сколько в сети продают пустые бутылки со свадьбы Моргенштерна?

Такого в курортном городе Сочи еще не было! На местных жителей обрушился настоящий дождь из страз. Казалось бы, вот оно счастье! Только один человек не веселился – Филипп Киркоров. Ведь эти хрустальные камни отвалились с его эксклюзивного рояля.

«За такие деньги готов все сделать для своего рояля, он так дорого стоит. Как этот фестиваль!» – прокомментировал певец.

Для своего выступления в Сочи поп-король заказал из Италии роскошный музыкальный инструмент, полностью покрытый стразами известного бренда. Но на горном серпантине случилась авария. И музыкальный инструмент выпал из машины. Дорогие кристаллы разлетелись по всему городу.

«Причем приходим на пляж и там на этих висит… как эта? Чурчхела висит в стразах. Название "Сациви" в стразах моих», – поделился печалью певец.

К счастью, сам инструмент пострадал не сильно. И Киркоров все-таки смог выйти на сцену и порадовать зрителей:

«Мы все-таки этот рояль собрали, стразы новые приклеили».

Коллеге Филиппа, Александру Буйнову, повезло меньше. Его номер оказался сорван! Певец негодовал:

«Вся мизансцена с "Тодесом" была порушена. Вместо кайфа, это было страшное что-то. Такой подставы не ожидал. Как нарочно».

Оказалось, в самый ответственный момент артист узнал, что его обокрали:

«Перед выходом на сцену кто-то спер пиджак!»

Буйнов ужасно расстроился. Эта деталь гардероба играла важную роль в его выступлении:

«Если бы я был один – плевать. А если 500 человек "Тодеса", все задействовано именно на это, чтобы был костюм. Потому что они потом что-то делают, они меня переодевают по песне. Все вверх тормашками полетело».

В итоге музыкальный номер пришлось срочно переделывать с учетом новых обстоятельств. Александр делится: он быстро взял себя в руки и снова вышел на сцену. Ведь за свою многолетнюю карьеру он уже привык к трудностям:

«Мы оттуда, мы из другой страны. Поэтому мы проходили школу дерьма, мы работали в филармониях, за четыре с половиной рубля».

По словам артиста, обстановка за кулисами не всегда бывает дружелюбной. Буйнов часто сталкивался с негативом:

«В свои сольные концерты всякое бывало. Когда раньше работал в ансамбле, клавиши могли заклеить скотчем».

«Мы с Олегом Михайловичем плавали на сапбордах, и оставили тапки. У нас украли тапки, и мы написали про них в Instagram. Вот это я думаю, настоящий фетишизм, просто на память», – поделилась историей жена Олега Газманова – Марина.