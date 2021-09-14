Шлепанцы и драгоценности: что воруют у российских знаменитостей?
Пятый канал узнал, кто больше всего пострадал от воришек? И за сколько продают вещи со свадьбы Моргенштерна?
Пятый канал узнал, кто больше всего пострадал от воришек? И за сколько продают вещи со свадьбы Моргенштерна?
Зачем люди воруют вещи знаменитостей? Из-за чего сорвалось выступление Александра Буйнова? Как Филипп Киркоров засыпал весь Сочи стразами? И за сколько в сети продают пустые бутылки со свадьбы Моргенштерна?
Такого в курортном городе Сочи еще не было! На местных жителей обрушился настоящий дождь из страз. Казалось бы, вот оно счастье! Только один человек не веселился – Филипп Киркоров. Ведь эти хрустальные камни отвалились с его эксклюзивного рояля.
«За такие деньги готов все сделать для своего рояля, он так дорого стоит. Как этот фестиваль!» – прокомментировал певец.
Для своего выступления в Сочи поп-король заказал из Италии роскошный музыкальный инструмент, полностью покрытый стразами известного бренда. Но на горном серпантине случилась авария. И музыкальный инструмент выпал из машины. Дорогие кристаллы разлетелись по всему городу.
«Причем приходим на пляж и там на этих висит… как эта? Чурчхела висит в стразах. Название "Сациви" в стразах моих», – поделился печалью певец.
К счастью, сам инструмент пострадал не сильно. И Киркоров все-таки смог выйти на сцену и порадовать зрителей:
«Мы все-таки этот рояль собрали, стразы новые приклеили».
Коллеге Филиппа, Александру Буйнову, повезло меньше. Его номер оказался сорван! Певец негодовал:
«Вся мизансцена с "Тодесом" была порушена. Вместо кайфа, это было страшное что-то. Такой подставы не ожидал. Как нарочно».
Оказалось, в самый ответственный момент артист узнал, что его обокрали:
«Перед выходом на сцену кто-то спер пиджак!»
Буйнов ужасно расстроился. Эта деталь гардероба играла важную роль в его выступлении:
«Если бы я был один – плевать. А если 500 человек "Тодеса", все задействовано именно на это, чтобы был костюм. Потому что они потом что-то делают, они меня переодевают по песне. Все вверх тормашками полетело».
В итоге музыкальный номер пришлось срочно переделывать с учетом новых обстоятельств. Александр делится: он быстро взял себя в руки и снова вышел на сцену. Ведь за свою многолетнюю карьеру он уже привык к трудностям:
«Мы оттуда, мы из другой страны. Поэтому мы проходили школу дерьма, мы работали в филармониях, за четыре с половиной рубля».
По словам артиста, обстановка за кулисами не всегда бывает дружелюбной. Буйнов часто сталкивался с негативом:
«В свои сольные концерты всякое бывало. Когда раньше работал в ансамбле, клавиши могли заклеить скотчем».
«Мы с Олегом Михайловичем плавали на сапбордах, и оставили тапки. У нас украли тапки, и мы написали про них в Instagram. Вот это я думаю, настоящий фетишизм, просто на память», – поделилась историей жена Олега Газманова – Марина.
«Зачем они это делают? Если это фанаты, то для них это возможность украсть кусочек звезды, того человека, которым они восхищаются. Если у них есть кусочек, то значит и они к ним приближаются», – объяснила психолог Екатерина Тихонова.
«Мы никогда не оставляем гримерку открытой. Или в ней остается наш человек, или она закрывается на ключ», – рассказала Наталья Подольская.
Практически у всех знаменитостей есть история, связанная с кражей или порчей имущества.
«Один раз у меня из гримерки пропали золотые серьги с султанитами и бриллиантом. Это очень дорогие украшения, о которых я до сих пор жалею. Вспоминаю и прям очень жалко мне», – поделилась грустью Наталья Гулькина.
Что это – зависть коллег или чрезмерная любовь поклонников?
«Слава богу, взяли деньгами! Потому что от этого я становлюсь лучше, красивее, молодее! Пусть крадут! Я рада! Я рада обмануться и украсться!» – сказала Наталья Бочкарева.
«Возможно, есть такая идея, что я смогу как-то перенять через вещь то состояние, в котором находится звезда. Что вещь будет талисманом, который поможет тогда и мне, раз я владею этой вещью, прийти тоже к этому, новому для меня состоянию. То есть, основная мотивация – стать ближе к тому человеку, которым они восхищаются», – объяснила психолог.
А иногда люди воруют вещи звезд с корыстной целью. Ведь с их помощью можно хорошо заработать. Так, например, после свадьбы скандального рэпера Моргенштерна, на сайте объявлений появились необычные лоты. Пустая бутылка за восемь тысяч рублей. Бокалы, из которых пили молодожены за 500 тысяч рублей (5800 евро), а черный плащ жениха выставили за 666 тысяч (7730 евро).
«Фетишистов полно! Воровали все! Вплоть до трусиков! Нравится им! Может быть, они хотят вкусить ароматы своего любимого артиста, им от этого счастья прибывает», – пошутила Анита Цой.
Купят ли эти вещи за столь внушительные суммы – вопрос спорный. Но вполне возможно, продавцам удастся выручить за них хоть какие-то деньги. Если вдруг найдутся желающие прикоснуться к прекрасному с неограниченным бюджетом.