Вернулись с того света: звезды, которые пережили кому

Холли Берри — провела в коме семь дней

Холли Берри ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures/GP/MPI/Capital Pictures

Голливудской актрисе пришлось пережить кому в 23 года. Накануне инцидента Берри жаловалась на самочувствие: девушка не могла есть и пить из-за нехватки времени и чувствовала себя усталой. Молодая актриса не решалась прекратить съемочный процесс. Ей стало плохо на площадке сериала «Живые куклы». Холли экстренно госпитализировали, а затем девушка впала в кому.

Холли «проспала» семь дней. Ей диагностировали сахарный диабет. Врачи рассказали актрисе, что кома наступила из-за резкого падения уровня глюкозы в крови. По словам Берри, ее напугали риском потерять зрение и ноги, поэтому актриса решила взять перерыв в карьере. После выписки Берри стала серьезно относиться к своему образу жизни: сейчас она придерживается специальной диеты и колет инсулин.

Шерон Стоун — провела в коме девять дней

ФОТО: Zed Jameson/Broadimage

Звезда «Основного инстинкта» пережила кому в 2001-м. Накануне Шерон Стоун почувствовала себя плохо и скорее вызвала врачей. Актрису доставили в больницу с разорванной артерией. Оказалось, что у Стоун аневризма мозга, а сама она успела пережить инсульт. Из-за кровоизлияния Шерон впала в кому и пробыла в этом состоянии девять дней. В это время известной актрисе провели сложную операцию.

После выхода из комы Шерон заикалась, не могла читать и хромала на левую ногу. Она даже рассказывала, что видела «белый свет». Актрисе пророчили конец карьеры, ведь из-за проблем с памятью ей не удавалось учить сценарии. Следующие два года женщина боролась с последствиями случившегося, чтобы вернуться к работе. По словам Стоун, сейчас с ее здоровьем все в порядке, но она стала смотреть по-другому на многие вещи — например, на скоротечность жизни и понятие счастья.

Макsим — провела в коме больше месяца

Певица МакSим. ФОТО: Инстаграм

Об ухудшении самочувствия Марины Максимовой (певицы Макsим) стало известно в июне 2021-го. Женщине стало плохо накануне концерта в Казани. Она сделала несколько тестов на коронавирус, но все были отрицательными. С температурой Макsим выступала в столице Татарстана, к третьей песне она стала слабеть. Певицу увели со сцены, и Марина экстренно вернулась в Москву. Она обратилась в частную клинику, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Но вскоре оказалось, что Марине нужен аппарат ЭКМО: ее перевели в другую клинику и ввели в искусственную кому. Легкие женщины были повреждены на 95%, в них обнаружили дыры.

В коме Максим провела больше месяца. За певицу переживали многочисленные поклонники, поддерживали знаменитости. В сети то и дело появлялись сообщения об осложнениях самочувствия звезды. 3 августа Марина Максимова вышла из комы и пришла в сознание. Она рассказывала, что во время комы чувствовала себя будто в полете, осознавала принятие и спокойствие. Певица рассказала, что не помнит последний концерт в Казани и, по ощущениям, провела в коме два дня, а не месяц. Сейчас Марина находится дома, она проходит лечение и не может выступать.

Михаэль Шумахер — провел в коме шесть месяцев

Михаэль Шумахер ФОТО: John Marsh

29 декабря 2013-го спортсмен Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах. Его доставили вертолетом в больницу Гренобля. На следующий день он впал в кому. Ему сделали операцию на мозге и 30 января 2014-го начали выводить из комы. Через полгода, 16 июня 2014-го, спортсмен пришел в сознание.

Автогонщика перевели в обычную палату, где он провел почти три месяца. Мужчину выписали 9 сентября. Шумахер встал на ноги, но не мог самостоятельно передвигаться. По словам одного из докторов, Михаэль сильно похудел и изменился. Другой врач отметил, что мужчине потребуется два-три года на лечение. После выписки Шумахер ведет закрытый образ жизни. Ни он, ни его семья не общаются с прессой.



