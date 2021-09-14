Вернулись с того света: звезды, которые пережили кому
Даже богатые и знаменитые переживают тяжелые проблемы со здоровьем. Кто-то из них даже находился на грани жизни и смерти. 5-tv.ru рассказывает о семи знаменитостях, которые находились в коме.
Даже богатые и знаменитые переживают тяжелые проблемы со здоровьем. Кто-то из них даже находился на грани жизни и смерти. 5-tv.ru рассказывает о семи знаменитостях, которые находились в коме.
Рейчел Билсон — провела в коме два дня
Звезда сериала «Одинокие сердца» Рейчел Билсон попала в ДТП в 14 лет. После шумной вечеринки Рейчел с друзьями отправилась в поездку по побережью. Один из приятелей девушки пьяным сел за руль и не справился с управлением: автомобиль столкнулся с грузовиком. В голову Билсон вонзился осколок стекла. Она потеряла сознание и была экстренно госпитализирована. В больнице Рейчел впала в кому и провела в ней два дня.
Очнувшись, девушка решила, что кома — знак, что ей пора задуматься о своем образе жизни. Билсон перестала совершать экстремальные поступки и сосредоточилась на учебе. Через несколько недель после выхода из комы будущей актрисе диагностировали проблемы с памятью. С 14 лет Билсон помнит только те события, которые произошли недавно, и часто страдает мигренью. Она до сих пор не может точно воспроизвести злополучную аварию.
Дмитрий Быков — провел в коме три дня
Писателю Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля 2019-го. Тогда он летел из Екатеринбурга в Уфу на свое выступление. На борту самолета у Быкова резко ухудшилось здоровье: из аэропорта его доставили в больницу. 18 апреля его ввели в искусственную кому и перевезли в клинику в Москве. 21 апреля писатель пришел в себя. Он записал в палате радиопередачу, в которой рассказал, что во время комы видел сны и отправлялся в приключения. Говоря о случившемся, Быков утверждает, что мог отравиться едой или заразиться инфекцией, а может, причиной его госпитализации стал «резкий скачок давления».
Некоторые предполагают, что Быкову стало плохо после употребления алкоголя или запрещенных веществ. Писатель опроверг эту информацию.
Бари Алибасов — провел в коме пять дней
Об отравлении музыкального продюсера стало известно 4 июня 2019-го. В нескольких СМИ появилась информация, что Бари Алибасов принял за сок или йогурт чистящее средство «Крот» и сделал глоток. Бари Каримовича госпитализировали и через два дня ввели в искусственную кому. Ему диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
Вокруг состояния музыкального продюсера ходило множество слухов: некоторые заявляли, что Алибасов инсценировал отравление ради хайпа, кто-то переживал за артиста. В «желтых» изданиях успели написать о смерти деятеля, но не тут-то было.
Бари Алибасов очнулся 11 июня 2019-го. Он не мог говорить и совершенно ничего не помнил, даже свое имя. Сын музыканта рассказывал, что после пробуждения отца он переживал, что у Бари Каримовича может открыться внутреннее кровотечение.
После выписки Алибасов появился на множестве телешоу, где выражался несвязными предложениями и часто терял нить разговора. После случившегося у Алибасова появились проблемы со слухом и зрением, а весной 2021-го он упал со второго этажа и сломал два позвонка, пятку, берцовую кость. Бари Каримович перенес несколько операций, и сейчас восстанавливает здоровье.
Холли Берри — провела в коме семь дней
Голливудской актрисе пришлось пережить кому в 23 года. Накануне инцидента Берри жаловалась на самочувствие: девушка не могла есть и пить из-за нехватки времени и чувствовала себя усталой. Молодая актриса не решалась прекратить съемочный процесс. Ей стало плохо на площадке сериала «Живые куклы». Холли экстренно госпитализировали, а затем девушка впала в кому.
Холли «проспала» семь дней. Ей диагностировали сахарный диабет. Врачи рассказали актрисе, что кома наступила из-за резкого падения уровня глюкозы в крови. По словам Берри, ее напугали риском потерять зрение и ноги, поэтому актриса решила взять перерыв в карьере. После выписки Берри стала серьезно относиться к своему образу жизни: сейчас она придерживается специальной диеты и колет инсулин.
Шерон Стоун — провела в коме девять дней
Звезда «Основного инстинкта» пережила кому в 2001-м. Накануне Шерон Стоун почувствовала себя плохо и скорее вызвала врачей. Актрису доставили в больницу с разорванной артерией. Оказалось, что у Стоун аневризма мозга, а сама она успела пережить инсульт. Из-за кровоизлияния Шерон впала в кому и пробыла в этом состоянии девять дней. В это время известной актрисе провели сложную операцию.
После выхода из комы Шерон заикалась, не могла читать и хромала на левую ногу. Она даже рассказывала, что видела «белый свет». Актрисе пророчили конец карьеры, ведь из-за проблем с памятью ей не удавалось учить сценарии. Следующие два года женщина боролась с последствиями случившегося, чтобы вернуться к работе. По словам Стоун, сейчас с ее здоровьем все в порядке, но она стала смотреть по-другому на многие вещи — например, на скоротечность жизни и понятие счастья.
Макsим — провела в коме больше месяца
Об ухудшении самочувствия Марины Максимовой (певицы Макsим) стало известно в июне 2021-го. Женщине стало плохо накануне концерта в Казани. Она сделала несколько тестов на коронавирус, но все были отрицательными. С температурой Макsим выступала в столице Татарстана, к третьей песне она стала слабеть. Певицу увели со сцены, и Марина экстренно вернулась в Москву. Она обратилась в частную клинику, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Но вскоре оказалось, что Марине нужен аппарат ЭКМО: ее перевели в другую клинику и ввели в искусственную кому. Легкие женщины были повреждены на 95%, в них обнаружили дыры.
В коме Максим провела больше месяца. За певицу переживали многочисленные поклонники, поддерживали знаменитости. В сети то и дело появлялись сообщения об осложнениях самочувствия звезды. 3 августа Марина Максимова вышла из комы и пришла в сознание. Она рассказывала, что во время комы чувствовала себя будто в полете, осознавала принятие и спокойствие. Певица рассказала, что не помнит последний концерт в Казани и, по ощущениям, провела в коме два дня, а не месяц. Сейчас Марина находится дома, она проходит лечение и не может выступать.
Михаэль Шумахер — провел в коме шесть месяцев
29 декабря 2013-го спортсмен Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах. Его доставили вертолетом в больницу Гренобля. На следующий день он впал в кому. Ему сделали операцию на мозге и 30 января 2014-го начали выводить из комы. Через полгода, 16 июня 2014-го, спортсмен пришел в сознание.
Автогонщика перевели в обычную палату, где он провел почти три месяца. Мужчину выписали 9 сентября. Шумахер встал на ноги, но не мог самостоятельно передвигаться. По словам одного из докторов, Михаэль сильно похудел и изменился. Другой врач отметил, что мужчине потребуется два-три года на лечение. После выписки Шумахер ведет закрытый образ жизни. Ни он, ни его семья не общаются с прессой.