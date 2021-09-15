Певица Лана Дель Рей рассказала, почему решила отказаться от соцсетей

Поклонники американской поп-звезды остались без ее свежих снимков и роликов. Лана Дель Рей удалила свои страницы в соцсетях и даже деактивировала Instagram-аккаунт, на который были подписаны больше 20 миллионов человек. В прощальной публикации певица заявила, что большое количество работы не позволяет ей вести соцсети. Кроме того, по словам звезды, она хочется сосредоточиться на вещах, требующих максимальной конфиденциальности. Она заверила поклонников, что уход из Сети никак не повлияет на ее творческую активность, сообщает Billboard.

«Я лишь хочу сказать, что точно продолжу сочинять поэтические тексты для альбомов и выпускать пластинки. Я до сих пор пишу короткие сборники стихов. И я все еще с вами и до сих пор занимаюсь любимым делом, живу исключительно ради музыки», – сказала Ланы Дель Рей.

В прощальном видеобращении к фанатам американская певица раскрыла подробности о своем новом альбоме Blue Banisters. По словам исполнительницы, пластинка будет своеобразной компиляцией из старых и новых синглов. Лана Дель Рей уточнила, что авторами новых песен выступили члены ее семьи, друзья и некоторые коллеги.



