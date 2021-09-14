Анна Семенович заморозила яйцеклетки и сняла видео в больничной палате

На днях блондинка снова отправилась в клинику, чтобы сдать очередную порцию биоматериала на хранение. Об этом артистка рассказала в личном блоге.

«Я сделала это – заморозила яйцеклетки! Дорогие мои девочки! Это видео об очень сокровенном и важном. Но я решила, что должна с вами им обязательно поделиться. Я не так часто откровенно рассказываю в публичном пространстве о личном, но сегодня именно такой случай. Не буду скрывать, что я, как и некоторые из вас, постоянно сталкиваюсь с социальным давлением нашего общества, которое часто критично высказывается по отношению к женщинам, выходящим за рамки представления "как должно быть".

В частности, я говорю об отношении к тем из нас, кто до определенного возраста по тем или иным причинам не стал мамой. Бытует мнение, что если тебе 40, ты не замужем, и у тебя нет детей, то с тобой что-то не так. Поверьте, мои дорогие, это абсолютная ерунда и пережитки прошлого, на которые не надо обращать внимание. Ведь у каждой из нас есть свои обстоятельства и жизненные ситуации. У каждой из нас есть право на женское счастье и личный выбор того, когда становиться мамой», – рассказала 41-летняя Семенович.

Процедуру забора яйцеклеток Анна Семенович перенесла легко. Главное в это деле, по мнению артистки, найти врача, которому можно полностью довериться.

«Данная процедура абсолютно безопасна, говорю вам по своему опыту. Но прежде чем к ней прибегнуть, необходимо пройти полное медицинское обследование. Этот шаг избавил меня от страха не стать мамой в будущем, позволил сбросить груз давления общества. Очень хочу, чтобы и каждая из вас была счастлива, стала мамой вне зависимости от возраста и «пожеланий» социума. Чтобы ваши детки родились в любви и рядом с любимым человеком. Современный мир дарит нам такую возможность. Ничего не бойтесь и никого слушайте. Живите, мои дорогие, здесь и сейчас», – заключила исполнительница.



