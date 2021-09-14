Сенсационное исследование: употребление шоколада по ночам помогает сжечь жир

Сенсационное открытие сделали ученые из испанского университета Мурсии и Гарвардской медицинской школы в США. По итогам эксперимента специалисты выяснили, что молочный шоколад по утрам не только можно, но иногда даже нужно употреблять. Оказалось, что в небольших количествах этот любимый сладкоежками продукт может помочь организму снизить уровень сахара в крови и сжечь жир.

Соответствующие выводы были получены после анализа результатов исследования, в котором приняли участие 19 женщин в постменопаузе. Каждая из участниц эксперимента в течение двух недель каждый день спустя час после пробуждения или за час перед сном съедала по 100 граммов шоколада. После этого ученые проверили вес, уровень сахара и состав кишечных бактерий испытуемых.

Выяснилось, что молочный шоколад благоприятно влияет на метаболизм и процесс сжигания лишнего веса. Он также сокращает аппетит и тягу к сладкому и помогает снижать уровень сахара в крови.



