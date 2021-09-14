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Стюардесса рассказала, как сделать свой номер в отеле безопасным

Отель. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Советами для туристов о проживании в отелях и обеспечении своей безопасности поделилась с туристами в TikTok известная блогер-стюардесса Кэт Камалани из Солт-Лейк-Сити. Её блог и «раскрутился» благодаря рекомендуемым интересным хитростям и уловкам во время путешествий.

Первый ее совет туристам, о котором многие забывают – не называть и тем более не повторять номер своей комнаты на стойке регистрации, особенно в присутствии посторонних. Данное правило нарушают почти все туристы, тем не менее, эксперт советует этого не делать, пишет tourprom.ru.

«Вы не можете знать, не наблюдает ли за вами кто-нибудь, а вы ведь не хотите, чтоб вероятный злоумышленник знал, где вы остановились», - пояснила стюардесса. По её словам, в противном случае, если туристы оказались в центре внимания преступных элементов, зная номер комнаты, они вполне могут подкараулить тот момент, когда семья будет отсутствовать – находясь на пляже или у бассейна – и «обчистит» номер.

Другие рекомендуемые блогером методы безопасности включают в себя постоянное использование засова на двери в гостиничном номере, поскольку ключи-карты можно легко взломать, а также проверку комнаты на наличие злоумышленников перед заселением.

Другие советы эксперта касаются здоровья. Так, она советует всегда снимать с постелей декоративные подушки, которые в отелях никогда стирать. А также - никогда не класть чемодан на кровать из-за грязи и риска заражения микробами.

«Я сделала эти видео, чтобы помочь другим оставаться в безопасности, а также чтобы им было удобнее путешествовать», - добавила блогер-стюардесса.


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