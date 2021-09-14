«Русская Кардашьян» забыла лишь об одном предмете одежды, но эти фото фанаты уже не сотрут из памяти

Девушка поделилась в Instagram двумя знойными снимками, где предстала в откровенном виде. Для первого кадра она распустила густые локоны, надела кофту с анималистичным принтом, колготки в крупную сетку и ботинки на каблуке. При этом модель решила, что бюстгальтер в таком образе будет лишним, и избавилась от белья, обнажив часть впечатляющего бюста. Ради второго фото красавица, на которой стало ещё меньше одежды, показала эффектный вид сзади.

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Фанаты с нетерпением ждут каждый пост своей любимицы и щедро ставят ей десятки тысяч лайков. Этот раз не стал исключением: подписчики засыпали девушку комплиментами, не уставляя удивляться её привлекательности.

Выглядишь горячо; Роскошная сексуальная женщина; Весь день ждала твоего поста.

Анастасия Квитко — модель родом из Калининграда, которая перебралась в США и сотрудничает с зарубежными модными брендами. Однако до сих пор у некоторых пользователей возникают вопросы, обладала ли раньше девушка пышными формами и точёными чертами лица или это заслуги пластических хирургов.



