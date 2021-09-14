14 продуктов из советского прошлого, которые сильно удивляют иностранцев

В конце 80-х годов прошлого века в Советский Союз, точнее в один из провинциальных уголков страны, приехала венгерская делегация школьников из города-побратима по какой-то программе обмена. Юных иностранных гостей расселили по семьям, в которых росли их сверстники, а после небольших каникул наши ребята отправлялись за границу с ответным визитом. И все было прекрасно — общение, знакомства, масса впечатлений, но с питанием случались настоящие курьезы. Например, одна родительница никак не могла взять в толк, какой напиток, похожий на жидкую сметану, но сладкий и с фруктми просит их зарубежная гостья. Есть же замечательный кефир, есть ряженка в бутылке с полосатой крышечкой и даже сладкий «Снежок». Но ребенок хотел выпить, как вы уже, наверное, догадались, йогурт. В те годы в нашей стране его еще не было в продаже. Как и многих других продуктов, которыми сейчас завалены прилавки магазинов и которые для современных детей совсем не диковинка. Но у поколения тех лет были свои гастрономические предпочтения. Например…

Гематоген

ФОТО: скриншот с youtube.com

В Советском Союзе выпускали отличный шоколад: темный, молочный и сливочный. И хотя такого ассортимента, как сейчас, не было, дефицитом сладость не была. Но гематоген детвора тоже любила и ела как конфеты. Конечно, когда взрослые не видели, потому что употреблять его нужно дозированно — все-таки это лекарственное средство, которое продавалось в аптеке и предназначалось для профилактики железодефицитной анемии.

Главный компонент гематогена — сывороточный альбумин, получаемый из бычьей крови, для лучшего вкуса в препарат добавлены сгущенка и мед. Вообще, гематоген в виде микстуры из бычьей крови и яичной смеси впервые появился в Швейцарии в 1890 году, а в России после 1917 года рецептуру доработали и выпустили в виде сладкого батончика, который так понравился детям. Для иностранцев этот факт становился открытием — за рубежом препарат не получил такой народной признательности.

Березовый сок

О пользе натурального сока можно написать целый трактат: он и для желудочно-кишечного тракта полезен, и раны заживляет, и принимается как общеукрепляющее средство. Раньше из него делали даже квас и вино. Трудно сказать, когда на Руси появился этот древний промысел, но в СССР его поставили на поток — весной заготовкой сока занимались лесхозы, райпотребсоюзы и простые граждане. Поэтому производился он в больших количествах, на прилавках стоял длинными рядами в полутора- и трехлитровых банках и считался самым дешевым напитком — всего 8 копеек за стакан.

После распада Советского Союза промышленное производство сильно сократилось, хотя в продаже сок можно найти. Наверное, не все современные дети знают о таком напитке, а раньше знали все: березовый сок и в садах малышам давали, и в школах ученикам.

Рыбные пельмени