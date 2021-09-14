14 продуктов из советского прошлого, которые сильно удивляют иностранцев
Зато у тех, кто вырос в эпоху СССР, воспоминания детства, скорее всего, вызывают приятные воспоминания и ностальгию.
Зато у тех, кто вырос в эпоху СССР, воспоминания детства, скорее всего, вызывают приятные воспоминания и ностальгию.
В конце 80-х годов прошлого века в Советский Союз, точнее в один из провинциальных уголков страны, приехала венгерская делегация школьников из города-побратима по какой-то программе обмена. Юных иностранных гостей расселили по семьям, в которых росли их сверстники, а после небольших каникул наши ребята отправлялись за границу с ответным визитом. И все было прекрасно — общение, знакомства, масса впечатлений, но с питанием случались настоящие курьезы. Например, одна родительница никак не могла взять в толк, какой напиток, похожий на жидкую сметану, но сладкий и с фруктми просит их зарубежная гостья. Есть же замечательный кефир, есть ряженка в бутылке с полосатой крышечкой и даже сладкий «Снежок». Но ребенок хотел выпить, как вы уже, наверное, догадались, йогурт. В те годы в нашей стране его еще не было в продаже. Как и многих других продуктов, которыми сейчас завалены прилавки магазинов и которые для современных детей совсем не диковинка. Но у поколения тех лет были свои гастрономические предпочтения. Например…
Гематоген
В Советском Союзе выпускали отличный шоколад: темный, молочный и сливочный. И хотя такого ассортимента, как сейчас, не было, дефицитом сладость не была. Но гематоген детвора тоже любила и ела как конфеты. Конечно, когда взрослые не видели, потому что употреблять его нужно дозированно — все-таки это лекарственное средство, которое продавалось в аптеке и предназначалось для профилактики железодефицитной анемии.
Главный компонент гематогена — сывороточный альбумин, получаемый из бычьей крови, для лучшего вкуса в препарат добавлены сгущенка и мед. Вообще, гематоген в виде микстуры из бычьей крови и яичной смеси впервые появился в Швейцарии в 1890 году, а в России после 1917 года рецептуру доработали и выпустили в виде сладкого батончика, который так понравился детям. Для иностранцев этот факт становился открытием — за рубежом препарат не получил такой народной признательности.
Березовый сок
О пользе натурального сока можно написать целый трактат: он и для желудочно-кишечного тракта полезен, и раны заживляет, и принимается как общеукрепляющее средство. Раньше из него делали даже квас и вино. Трудно сказать, когда на Руси появился этот древний промысел, но в СССР его поставили на поток — весной заготовкой сока занимались лесхозы, райпотребсоюзы и простые граждане. Поэтому производился он в больших количествах, на прилавках стоял длинными рядами в полутора- и трехлитровых банках и считался самым дешевым напитком — всего 8 копеек за стакан.
После распада Советского Союза промышленное производство сильно сократилось, хотя в продаже сок можно найти. Наверное, не все современные дети знают о таком напитке, а раньше знали все: березовый сок и в садах малышам давали, и в школах ученикам.
Рыбные пельмени
Для жителей приморских регионов нашей необъятной родины ничего не было удивительного в том, чтобы приготовить на ужин рыбные пельмени, купленные в гастрономе. Они выглядели почти так же, как и мясные, разве что немного поменьше размером и фасовались по полкилограмма. Фарш чаще всего был из трески или другой нежирной рыбы. В некоторых регионах из филе делали даже сосиски и пирожки. Последние замешивались из дрожжевого теста и жарились в большом количестве масла. Стоили они дешевле мясных, всего 5 копеек за штуку, и отлично утоляли голод.
Консервы «Завтрак туриста»
Консервы «Завтрак туриста» выпускались пищевой промышленностью с 50-х годов ХХ века. Но рецептура постепенно менялась, и уже в 70-х на полках в магазинах можно было найти мясные и рыбные варианты. Кто не знает эти культовые — иначе не скажешь! — консервы, расскажем, чем они были так хороши. Во-первых, их можно было есть без дополнительной кулинарной обработки, холодными. Во-вторых, консервы выпускались с крупами, чаще с перловкой или рисом и томатной пастой, что делало продукт сытным — то, что нужно в походе, командировке или при других обстоятельствах, когда некогда готовить еду. В-третьих, во времена дефицита много чего днем с огнем было не сыскать, а «Завтрак туриста» — всегда пожалуйста, в любой торговой точке страны. Кстати, консервы брали не только для походов, они и дома выручали, поэтому в большинстве домохозяйств всегда имелась пара банок про запас.
Напиток «Байкал»
В 1973 году Всесоюзному научно-исследовательскому институту пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП) было поручено создать аналог американской кока-колы и пепси — сильногазированный тонизирующий напиток. Технологи с задачей справились блестяще и изобрели не только вкусный продукт, но и полезный: в его состав входили натуральные экстракты и масла пряных трав — солодки, шалфея, полыни, хмеля, горечавки и других. Сейчас любимый многими советскими людьми «Байкал» тоже можно найти в продаже. А насколько он похож на тот вкус из детства, каждый оценивает по-своему.
Торт «Птичье молоко»
Конфеты с ванильным суфле, покрытым темным шоколадом, впервые начали выпускать в Польше в 30-х годах ХХ века. Оригинальный рецепт «Птичьего молока» принадлежит владельцу кондитерской фабрики Яну Веделю. Через время аналогичные сладости стали производить и в Советском Союзе, и даже разнообразили начинки лимонным, шоколадным и классическим ванильным вкусами. Конфеты получились отменными, пользовались огромным спросом. Эта всенародная любовь подтолкнула кондитеров московского ресторана «Прага» к созданию в 1978 году торта «Птичье молоко» — вот этого за границей точно не было. Кстати, это первый торт в СССР, на который был выдан авторский патент. А хозяйки в домашних условиях тоже пекли полюбившийся десерт по своему рецепту: суфле сбивали из яиц, делали из сметаны с желатином или даже варили из манной крупы.
Прессованный калмыцкий чай
Рецепт приготовления целебного напитка, который в эпоху Советского Союза получил название калмыцкий чай, был хорошо известен еще с древних времен среди кочевых народов Азии, Сибири и Кавказа. В СССР чай продавали в виде плиток спрессованных листьев и веточек зеленого чая. Сырье поступало с плантаций Северного Китая или Грузии, а не Калмыкии, как можно подумать по названию. Прессованный калмыцкий чай пользовался большим спросом, его разламывали на кусочки, одну часть опускали в теплую воду, доводили до кипения и добавляли молоко, пряные специи, соль и сливочное масло.
Паста «Океан»
Первая партия замороженного продукта, изготовленного из антарктического криля (небольших морских рачков весом всего 1 г) поступила в торговые сети в 1972 году и была равнодушно встречена покупателями. Большинству советских граждан было непонятно, что это за диковина такая и с чем ее едят. Тогда власти организовали масштабную рекламную кампанию с дегустацией, чтобы разъяснить населению, какой это полезный, вкусный и низкокалорийный продукт. История с продвижением пасты «Океан» вошла в учебники по истории советской рекламы, а новинка наконец стала пользоваться спросом — из пасты готовили бутерброды, разные закуски, добавляли ее в супы.
Кофе со сгущенным молоком и сахаром
Сразу оговоримся, сейчас в магазинах можно найти что-то похожее, но вкус уже не такой — изменились и технологии, и продукты. А вот как было раньше. Для выработки советского продукта из жестяной банки брался натуральный кофе с добавлением цикория, цельное молоко, сахар. Эта смесь долго уваривалась «путем сгущения», как было указано на этикетке. Для приготовления вкусного сладкого кофейного напитка потребителю достаточно было развести сгущенку кипятком. А дети ели лакомство прямо ложками из банки.
Бычки в томате
Еще одно изобретение советских технологов. За рубежом рыбными консервами никого не удивишь, но рецептура простая — либо продукт в собственном соку, либо в масле. Рыбка под томатным соусом — это наше, родное. Небольшую донную рыбешку бычок обжаривали, целиком укладывали в банки и заливали томатом с жареным луком и специями. Похожая технология применялась для приготовления еще одного символа советской эпохи — «Кильки в томате», доступной и дешевой закуски. Производилась продукция на консервных заводах на Азовском и Черном морях. Когда-то Никита Сергеевич Хрущев произнес, что «лучшего народного продукта не придумаешь». А еще говорят, что консервы в томате пробовала даже Маргарет Тэтчер во время своего визита в СССР.
А чем еще можно было удивить иностранцев?
Леденцами «Петушок на палочке» — наш ответ заокеанскому «Чупа-Чупсу». Карамель делали в домашних условиях из сахара и лимонной кислоты.
Самодельным лимонадом — для больших семейных торжеств, например, свадьбы или юбилея, хозяюшки заготавливали безалкогольный напиток: в воду добавляли сахар, лимонную кислоту, ароматизатор и краситель.
Кисель в брикетах — никуда не исчез из продажи, но свою народную любовь растерял, а раньше кисло-сладким фруктовым лакомством из пачки можно было себя порадовать по дороге из школы домой.
Соевый шоколад — помимо качественного шоколада советская промышленность выпускала и продукцию с дешевыми компонентами, например, в составе сладкой плитки «Пальма» имелся твердый жир. Десерт имел мало общего с хорошим и дорогим шоколадом, плохо таял во рту и больше напоминал воск, чем конфету.