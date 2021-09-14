Вт, 14.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

14 продуктов из советского прошлого, которые сильно удивляют иностранцев

Квас. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Зато у тех, кто вырос в эпоху СССР, воспоминания детства, скорее всего, вызывают приятные воспоминания и ностальгию.

В конце 80-х годов прошлого века в Советский Союз, точнее в один из провинциальных уголков страны, приехала венгерская делегация школьников из города-побратима по какой-то программе обмена. Юных иностранных гостей расселили по семьям, в которых росли их сверстники, а после небольших каникул наши ребята отправлялись за границу с ответным визитом. И все было прекрасно — общение, знакомства, масса впечатлений, но с питанием случались настоящие курьезы. Например, одна родительница никак не могла взять в толк, какой напиток, похожий на жидкую сметану, но сладкий и с фруктми просит их зарубежная гостья. Есть же замечательный кефир, есть ряженка в бутылке с полосатой крышечкой и даже сладкий «Снежок». Но ребенок хотел выпить, как вы уже, наверное, догадались, йогурт. В те годы в нашей стране его еще не было в продаже. Как и многих других продуктов, которыми сейчас завалены прилавки магазинов и которые для современных детей совсем не диковинка. Но у поколения тех лет были свои гастрономические предпочтения. Например…

Гематоген

ФОТО: скриншот с youtube.com

В Советском Союзе выпускали отличный шоколад: темный, молочный и сливочный. И хотя такого ассортимента, как сейчас, не было, дефицитом сладость не была. Но гематоген детвора тоже любила и ела как конфеты. Конечно, когда взрослые не видели, потому что употреблять его нужно дозированно — все-таки это лекарственное средство, которое продавалось в аптеке и предназначалось для профилактики железодефицитной анемии.

Главный компонент гематогена — сывороточный альбумин, получаемый из бычьей крови, для лучшего вкуса в препарат добавлены сгущенка и мед. Вообще, гематоген в виде микстуры из бычьей крови и яичной смеси впервые появился в Швейцарии в 1890 году, а в России после 1917 года рецептуру доработали и выпустили в виде сладкого батончика, который так понравился детям. Для иностранцев этот факт становился открытием — за рубежом препарат не получил такой народной признательности.

Березовый сок

О пользе натурального сока можно написать целый трактат: он и для желудочно-кишечного тракта полезен, и раны заживляет, и принимается как общеукрепляющее средство. Раньше из него делали даже квас и вино. Трудно сказать, когда на Руси появился этот древний промысел, но в СССР его поставили на поток — весной заготовкой сока занимались лесхозы, райпотребсоюзы и простые граждане. Поэтому производился он в больших количествах, на прилавках стоял длинными рядами в полутора- и трехлитровых банках и считался самым дешевым напитком — всего 8 копеек за стакан.

После распада Советского Союза промышленное производство сильно сократилось, хотя в продаже сок можно найти. Наверное, не все современные дети знают о таком напитке, а раньше знали все: березовый сок и в садах малышам давали, и в школах ученикам.

Рыбные пельмени

Для жителей приморских регионов нашей необъятной родины ничего не было удивительного в том, чтобы приготовить на ужин рыбные пельмени, купленные в гастрономе. Они выглядели почти так же, как и мясные, разве что немного поменьше размером и фасовались по полкилограмма. Фарш чаще всего был из трески или другой нежирной рыбы. В некоторых регионах из филе делали даже сосиски и пирожки. Последние замешивались из дрожжевого теста и жарились в большом количестве масла. Стоили они дешевле мясных, всего 5 копеек за штуку, и отлично утоляли голод.

Консервы «Завтрак туриста»

ФОТО: Andreas Safreider

Консервы «Завтрак туриста» выпускались пищевой промышленностью с 50-х годов ХХ века. Но рецептура постепенно менялась, и уже в 70-х на полках в магазинах можно было найти мясные и рыбные варианты. Кто не знает эти культовые — иначе не скажешь! — консервы, расскажем, чем они были так хороши. Во-первых, их можно было есть без дополнительной кулинарной обработки, холодными. Во-вторых, консервы выпускались с крупами, чаще с перловкой или рисом и томатной пастой, что делало продукт сытным — то, что нужно в походе, командировке или при других обстоятельствах, когда некогда готовить еду. В-третьих, во времена дефицита много чего днем с огнем было не сыскать, а «Завтрак туриста» — всегда пожалуйста, в любой торговой точке страны. Кстати, консервы брали не только для походов, они и дома выручали, поэтому в большинстве домохозяйств всегда имелась пара банок про запас.

Напиток «Байкал»

В 1973 году Всесоюзному научно-исследовательскому институту пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП) было поручено создать аналог американской кока-колы и пепси — сильногазированный тонизирующий напиток. Технологи с задачей справились блестяще и изобрели не только вкусный продукт, но и полезный: в его состав входили натуральные экстракты и масла пряных трав — солодки, шалфея, полыни, хмеля, горечавки и других. Сейчас любимый многими советскими людьми «Байкал» тоже можно найти в продаже. А насколько он похож на тот вкус из детства, каждый оценивает по-своему.

Торт «Птичье молоко»

ФОТО: Shutterstock

Конфеты с ванильным суфле, покрытым темным шоколадом, впервые начали выпускать в Польше в 30-х годах ХХ века. Оригинальный рецепт «Птичьего молока» принадлежит владельцу кондитерской фабрики Яну Веделю. Через время аналогичные сладости стали производить и в Советском Союзе, и даже разнообразили начинки лимонным, шоколадным и классическим ванильным вкусами. Конфеты получились отменными, пользовались огромным спросом. Эта всенародная любовь подтолкнула кондитеров московского ресторана «Прага» к созданию в 1978 году торта «Птичье молоко» — вот этого за границей точно не было. Кстати, это первый торт в СССР, на который был выдан авторский патент. А хозяйки в домашних условиях тоже пекли полюбившийся десерт по своему рецепту: суфле сбивали из яиц, делали из сметаны с желатином или даже варили из манной крупы.

Прессованный калмыцкий чай

ФОТО: @anticlerk

Рецепт приготовления целебного напитка, который в эпоху Советского Союза получил название калмыцкий чай, был хорошо известен еще с древних времен среди кочевых народов Азии, Сибири и Кавказа. В СССР чай продавали в виде плиток спрессованных листьев и веточек зеленого чая. Сырье поступало с плантаций Северного Китая или Грузии, а не Калмыкии, как можно подумать по названию. Прессованный калмыцкий чай пользовался большим спросом, его разламывали на кусочки, одну часть опускали в теплую воду, доводили до кипения и добавляли молоко, пряные специи, соль и сливочное масло.

Паста «Океан»

ФОТО: @twilight-saga

Первая партия замороженного продукта, изготовленного из антарктического криля (небольших морских рачков весом всего 1 г) поступила в торговые сети в 1972 году и была равнодушно встречена покупателями. Большинству советских граждан было непонятно, что это за диковина такая и с чем ее едят. Тогда власти организовали масштабную рекламную кампанию с дегустацией, чтобы разъяснить населению, какой это полезный, вкусный и низкокалорийный продукт. История с продвижением пасты «Океан» вошла в учебники по истории советской рекламы, а новинка наконец стала пользоваться спросом — из пасты готовили бутерброды, разные закуски, добавляли ее в супы.

Кофе со сгущенным молоком и сахаром

Сразу оговоримся, сейчас в магазинах можно найти что-то похожее, но вкус уже не такой — изменились и технологии, и продукты. А вот как было раньше. Для выработки советского продукта из жестяной банки брался натуральный кофе с добавлением цикория, цельное молоко, сахар. Эта смесь долго уваривалась «путем сгущения», как было указано на этикетке. Для приготовления вкусного сладкого кофейного напитка потребителю достаточно было развести сгущенку кипятком. А дети ели лакомство прямо ложками из банки.

Бычки в томате

Бычки в томате ФОТО: @topmultivarok

Еще одно изобретение советских технологов. За рубежом рыбными консервами никого не удивишь, но рецептура простая — либо продукт в собственном соку, либо в масле. Рыбка под томатным соусом — это наше, родное. Небольшую донную рыбешку бычок обжаривали, целиком укладывали в банки и заливали томатом с жареным луком и специями. Похожая технология применялась для приготовления еще одного символа советской эпохи — «Кильки в томате», доступной и дешевой закуски. Производилась продукция на консервных заводах на Азовском и Черном морях. Когда-то Никита Сергеевич Хрущев произнес, что «лучшего народного продукта не придумаешь». А еще говорят, что консервы в томате пробовала даже Маргарет Тэтчер во время своего визита в СССР.

А чем еще можно было удивить иностранцев?

Леденцами «Петушок на палочке» — наш ответ заокеанскому «Чупа-Чупсу». Карамель делали в домашних условиях из сахара и лимонной кислоты.

Самодельным лимонадом — для больших семейных торжеств, например, свадьбы или юбилея, хозяюшки заготавливали безалкогольный напиток: в воду добавляли сахар, лимонную кислоту, ароматизатор и краситель.

Кисель в брикетах — никуда не исчез из продажи, но свою народную любовь растерял, а раньше кисло-сладким фруктовым лакомством из пачки можно было себя порадовать по дороге из школы домой.

Соевый шоколад — помимо качественного шоколада советская промышленность выпускала и продукцию с дешевыми компонентами, например, в составе сладкой плитки «Пальма» имелся твердый жир. Десерт имел мало общего с хорошим и дорогим шоколадом, плохо таял во рту и больше напоминал воск, чем конфету.

НАВЕРХ
Back