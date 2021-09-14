Это стоит ей немалых сил: Меньшова рассказала, как живет похоронившая мужа Вера Алентова

- Первая мысль: как сказать маме?. Мама была в больнице, - вспомнила Меньшова.

Юлия очень боялась, что Вера Алентова узнает о смерти мужа от посторонних людей. Она ждала, когда Вера Валентиновна проснется, чтобы рассказать ей скорбную новость. По ее словам, мама удивительно стойко восприняла сообщение о смерти мужа, с которым она прожила более пятидесяти лет. Вера Алентова и сейчас старается держать себя в руках ради дочери и внуков.

- Мама хорошо. Мама - молодец. Ну как хорошо... Мама поразительным образом держится. Хотя, я думаю, что это стоит ей немалых сил, - рассказала Меньшова.

По словам актрисы, они с мамой стараются не говорить о смерти отца - эта тема для них слишком болезненна.

- Мы не очень погружаемся в эту тему. Если о ней начинать говорить, то тогда мы обе будем плакать. Мы старается этого не делать. Если мы начнем друг на друге замыкать эту энергию, мы вообще не остановимся. Надо как-то друг друга беречь, поэтому на этом тонком льду чрезвычайно аккуратно. Именно в этой теме, - отметила Меньшова.

Актриса рассказала, как навестила отца в последний раз в реанимации. Она очень благодарна врачам, пустившим ее в красную зону проститься с папой. С собой Юлия принесла его любимое блюдо - уху.

- Я не была рядом, но один раз заходила в реанимацию. Попросила врачей позволить мне пройти туда, поскольку понимала, что динамика ухудшается, а папа в возрасте. Понимала, что все возможно, - рассказала Меньшова.

Юлия сравнила свой визит с эпизодом из фильма-катастрофы, поскольку ей пришлось надеть специальный костюм.

- Это было страшно. Красная зона... все как в сериале «Чернобыль». Я привезла папе еду. Он был в сознании, но толком поговорить не смогли - был под маской. Папа сразу меня узнал, хотя я была в костюме, - говорит дочь режиссера.

Владимир Меньшов всегда любил вкусно поесть, и Юлии хотелось его как-то порадовать и подбодрить. Актриса специально заказала ему в ресторане ростовскую уху, которую она пронесла с собой в реанимацию. Юлия вспоминает, что режиссер поинтересовался, что она ему принесла. Это был последний разговор дочери и отца.