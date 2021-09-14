Брюки спадают: Игорь Крутой ужаснул болезненной худобой

Игорь Крутой уже на протяжении многих лет является любимчиком многих. Музыкант не любит скандалов и всегда демонстрирует качества образцового семьянина и отца. Кроме того, Крутой не забывает о свой любимой маме Светлане Семеновне и даже не стал отнекиваться от родства с внебрачным сыном Яковом.

В последнее время поклонники заметили, что внешность маэстро стала стремительно меняться. Возможно, всему виной стресс, который многие представители российского шоу-бизнеса испытывают из-за пандемии и связанным с ней многомесячным простоем.

Но не исключено, что изможденный вид любимого артиста объясняется и другой причиной — болезнью. На опубликованном в микроблоге Игоря Крутого видео хорошо заметно, как сильно он исхудал за последнее время. Да и сам композитор не стал скрывать, что с недавних пор ему непросто подобрать одежду в собственном гардеробе. Чтобы выйти из затруднительной ситуации незадолго до выхода на сцену, команда Крутого решила спасти положение при помощи подтяжек. Только благодаря этому аксессуару на музыканте и удалось удержать спадающие брюки…