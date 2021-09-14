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Брюки спадают: Игорь Крутой ужаснул болезненной худобой

Игорь Крутой. ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

67-летний певец и композитор Игорь Крутой столкнулся с неожиданными трудностями, чем изрядно удивил своих многочисленных поклонников. Как выяснилось, артист больше не может носить любимую одежду.

Игорь Крутой уже на протяжении многих лет является любимчиком многих. Музыкант не любит скандалов и всегда демонстрирует качества образцового семьянина и отца. Кроме того, Крутой не забывает о свой любимой маме Светлане Семеновне и даже не стал отнекиваться от родства с внебрачным сыном Яковом.

В последнее время поклонники заметили, что внешность маэстро стала стремительно меняться. Возможно, всему виной стресс, который многие представители российского шоу-бизнеса испытывают из-за пандемии и связанным с ней многомесячным простоем.

Но не исключено, что изможденный вид любимого артиста объясняется и другой причиной — болезнью. На опубликованном в микроблоге Игоря Крутого видео хорошо заметно, как сильно он исхудал за последнее время. Да и сам композитор не стал скрывать, что с недавних пор ему непросто подобрать одежду в собственном гардеробе. Чтобы выйти из затруднительной ситуации незадолго до выхода на сцену, команда Крутого решила спасти положение при помощи подтяжек. Только благодаря этому аксессуару на музыканте и удалось удержать спадающие брюки…

Кстати, так тщательно Крутой наряжался ради звездного юбиляра. Сегодня исполнилось 70 лет Александру Розенбауму, которого композитор поздравил не только со сцены, но и на своей странице в Инстаграме.

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