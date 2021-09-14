Противостояние Солнца и Нептуна 14 сентября 2021 года: каким знакам Зодиака повезет больше всего

Энергетика нашего светила и Нептуна будет в этот день уравновешенной. Солнце и Нептун будут дарить нам только позитив.

Овен

Овны в дар от Солнца и Нептуна получат мощное шестое чувство, творческий подъем. Этот аспект поможет им укрепить и без того мощную уверенность в себе. Удача последует за теми Овнами, которые начнут действовать. Сегодня не время отдыхать и расслабляться. Нужно брать свое, пока на то есть возможность и силы.

Это отличный день для поездок и для перемен в домашней обстановке. Можно делать генеральную уборку, переставлять мебель, покупать что-то новое. Все это очень благоприятно отразится на настроении и удаче Овнов. Сейчас ни в коем случае нельзя пасовать перед трудностями.

Телец

Тельцов Нептун и Солнце сделают лучше во всех отношениях. Эти люди смогут сегодня преуспеть в любой из сфер жизни. Это их день, их время. Умеренность сегодня будет бесполезной. Успех станет сопутствовать только излишеству. Именно поэтому нужно больше времени проводить с близкими людьми либо полностью посвятить себя делам, работе, бизнесу.

Также удача и благоприятные изменения во всех сферах будут ожидать тех, кто жаждет перемен. Тельцам нужно захотеть что-то поменять, чтобы обрести правильный настрой. Во второй половине дня возможны приятные знакомства.

Рак

У Раков из двух небесных тел, участвующих в сегодняшнем противостоянии, наибольшую важность будет иметь Нептун. Сила планеты поможет Ракам избавиться от вредных привычек, негативного настроения и плохих воспоминаний. Высока вероятность того, что прошлое сегодня перестанет играть для них важную роль. Будет иметь смысл лишь настоящее. Астрологи рекомендуют сфокусироваться на актуальных проблемах.

Солнце повысит эмпатию Раков. Это даст им возможность лучше воспринимать чужие эмоции и чувства и позволит людям этого Знака стать более проницательными. Раки смогут с большей точностью определять негативных и токсичных людей, на интуитивном уровне оценивая их честность и открытость.

Стрелец

Стрельцам повезет больше всего. Дело в том, что Солнце и Нептун являются для этих людей главными покровителями, а это значит, что противостояние этих двух объектов в разы усилит энергетику людей этого знака. Стрельцы почувствуют мощный прилив сил и удачи. Им будет везти практически во всех сферах жизни. Более того, на этих людей лучше всего влияет ретроградный Нептун, а он сейчас находится именно в таком положении.