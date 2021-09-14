Без штанов, но в шляпе: самая красивая модель в мире забыла надеть на фотосъемку брюки
Белла Хадид признана самой красивой моделью мира, и такие мелочи ей простительны, пишет Topnews.
Белла Хадид признана самой красивой моделью мира, и такие мелочи ей простительны, пишет Topnews.
Наряд модели составили куртка и кепка, однако штанов ей не выдали.
Но качество съемки совсем не пострадало: длинные ноги девушки и без брюк выглядят отлично.
Пост Беллы набрал сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.