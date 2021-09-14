Без штанов, но в шляпе: самая красивая модель в мире забыла надеть на фотосъемку брюки

Американская модель Белла Хадид, признанная ранее самой красивой женщиной в мире, показала подписчикам своего Instagram фото с недавней фотосессии. Для рекламной съемки модели пришлось немного изменить имидж: ее волосы стали длиннее и каштанового цвета.

Наряд модели составили куртка и кепка, однако штанов ей не выдали.

Но качество съемки совсем не пострадало: длинные ноги девушки и без брюк выглядят отлично.