Вт, 14.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Без штанов, но в шляпе: самая красивая модель в мире забыла надеть на фотосъемку брюки

Белла Хадид ФОТО: Rw/mpi/capital Pictures

Белла Хадид признана самой красивой моделью мира, и такие мелочи ей простительны, пишет Topnews.

Американская модель Белла Хадид, признанная ранее самой красивой женщиной в мире, показала подписчикам своего Instagram фото с недавней фотосессии. Для рекламной съемки модели пришлось немного изменить имидж: ее волосы стали длиннее и каштанового цвета.

Наряд модели составили куртка и кепка, однако штанов ей не выдали.

Но качество съемки совсем не пострадало: длинные ноги девушки и без брюк выглядят отлично.

Пост Беллы набрал сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.

НАВЕРХ
Back