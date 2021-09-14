Эти безумные, безумные платья: бал Института костюма в Нью-Йорке эпатировал весь мир

13 сентября в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala, вместо которого в прошлом году из-за пандемии прошел фэшн-челлендж с Билли Портером. На самой модной красной дорожке года прошлись знаменитости, в числе которых Бейонсе, Ким Кардашьян и Рианна, в невероятных образах, созданных самыми культовыми и креативными дизайнерами мира.

В этом году тема Бала — американская мода. Традиционно случился целый парад «голых» платьев во главе с Зои Кравиц и Кендалл Дженнер, а главным цветом Met Gala-2021 стал красный.

Эмили Ратаковски ФОТО: Evan Agostini

Все внимание было обращено на Ким Кардашьян, с ног до головы зачехленную в черное. Остается только догадываться, как она могла смотреть через черную кожаную балаклаву. Поскольку столь экстравагантный наряд был от Balenciaga, то креативный директор модного дома Демна Гвасалия, тоже одетый в черное, сопровождал звезду.