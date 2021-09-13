McDonald’s выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша

Томми пообещал выпустить набор в продажу, если под постом за сутки наберется 15 тысяч комментариев. Набралось уже более 30 тысяч. Так что набор поступит в продажу во всем мире. И если вы соскучились по чему-то действительно необычному – ждите.

Коробка оформлена в виде панельного дома, вместо картошки фри – соленые огурцы, также есть бутерброд со шпротами и салом, напиток, который напоминает кровавую жижу, и складной нож вместо игрушки.

Когда набор официально появится в ресторанах быстрого питания, не сообщается. Останется он таким же диковатым или немного изменится – тоже непонятно. В любом случае ждем, получилось куда интереснее, чем «МакКомбо» от Насти Ивлеевой, где просто собрали давно продающиеся в McDonald’s продукты.



