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McDonald’s выпустит набор Sad Meal от Томми Кэша

Sad Meal от Томми Кэша ФОТО: facebook.com/cashmoneytommy

Эстонский музыкант Томми Кэш опубликовал в своем Instagram фотографию невыпущенного набора McDonald’s Sad Metal, пишет Wilsa.com.

Томми пообещал выпустить набор в продажу, если под постом за сутки наберется 15 тысяч комментариев. Набралось уже более 30 тысяч. Так что набор поступит в продажу во всем мире. И если вы соскучились по чему-то действительно необычному – ждите.

Коробка оформлена в виде панельного дома, вместо картошки фри – соленые огурцы, также есть бутерброд со шпротами и салом, напиток, который напоминает кровавую жижу, и складной нож вместо игрушки.

Когда набор официально появится в ресторанах быстрого питания, не сообщается. Останется он таким же диковатым или немного изменится – тоже непонятно. В любом случае ждем, получилось куда интереснее, чем «МакКомбо» от Насти Ивлеевой, где просто собрали давно продающиеся в McDonald’s продукты.


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