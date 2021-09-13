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Как тело сигнализирует об угрозе смерти: пять тревожных признаков

Когда заболело сердце. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

У тела есть несколько способов предупредить о приближающемся инфаркте — основной причины смерти во всем мире, сообщает wmj.ru.

У тела есть несколько способов предупредить о приближающемся инфаркте — основной причины смерти во всем мире.

Как напоминает big-rostov.ru, в России ежегодно около миллиона человека гибнет только из-за проблем с сердцем. При этом тело предупреждает о проблемах с сердцем заранее, и таких тревожных сигналов можно насчитать как минимум пять. Это, например, боль в желудке, не зависящая от того, ели вы или нет, перед самым инфарктом — повторяющаяся и краткосрочная. Тошнота и ощущение вздутия — тоже одни из наиболее распространенных симптомов близкого инфаркта. П

Одышка и сбивчивое дыхание начинаются примерно за полгода до сердечного приступа, и их часто не замечают, списывая на недостаток физических упражнений или переутомленность.

Внезапное и резкое облысение — тоже показатель высокого риска сердечных заболеваний, особенно у людей старше 35 лет. Облысение связано с повышенным уровнем гормона кортизола, вызванного постоянным стрессом. Аритмия и тахикардия — пожалуй, самый явный признак скорых неприятностей с сердцем. Они часто сопровождаются внезапной панической атакой. При близком приступе аритмия продолжается в течение двух-трех минут.

Чрезмерная и необычная потливость в любое время дня и ночи тоже может предупредить о сердечном приступе. Могут случиться и скачки температуры — если вы не простужены, это повод обратиться к врачу.

А этот симптом смертельной болезни проявляется ночью.


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