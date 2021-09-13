Наташе Королевой пришлось обеспечить стриптизершу, окрутившую ее сына, жильем и едой

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко стали героями нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Супруги поделились семейными тайнами и в том числе рассказали про девушку своего сына. 19-летний Архип привел в дом к родителям свою возлюбленную, 20-летнюю Мелиссу. У девушки нетривиальная профессия: она – танцовщица на шесте. Впрочем, сыну стриптизера Тарзана это занятие кажется вполне обычным, поэтому ремесло будущей жены его совсем не смущает.

Архип – студент, он изучает японский язык в Высшей школе экономики. Родители платят за его образование и обеспечивают наследника, пока он не встал на ноги. Архип живет в доме родителей в элитном подмосковном поселке Крекшино, занимая верхний этаж под самой крышей. Уже полгода чердак с ним делит его любимая Мелисса. Архип сделал ей предложение, так что девушка поселилась в доме его родителей на правах невесты.

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В беседе с Лерой Кудрявцевой Наталья Королева объяснила, почему ей пришлось обеспечить возлюбленную сына жильем и едой. По словам артистки, они с мужем никогда не запрещали сыну приводить девушек в их дом. Но только Мелисса смогла задержаться в звездном особняке надолго.

«Ну, жить ей негде, она же приехала из другого города и попала в пандемию. Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде, – объяснила Наташа. – Сначала он ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнездышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась».

При этом певица постоянно подчеркивает, что это временное решение. Если сын захочет создать семью, ему придется рассчитывать на собственные силы.

«Если он готов содержать себя и семью, то вперед!» – лаконично сообщила Королева.

Мелисса родом из Ташкента, выросла в Новокузнецке в семье домохозяйки и токаря пятого разряда. В 18 лет она отправилась покорять Москву и нашла работу в ночном клубе. Девушка – профессиональная танцовщица на пилоне (шесте). У нее пухлые накачанные губы и пятый размер груди (Мелисса уверяет, что прелести у нее свои).

В одном из интервью девушка поведала, что в звездной семье ее приняли сразу, тем более, что невеста помогает увлекающемуся танцами Архипу.

«Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте», – рассказала она.

Мелисса и Архип познакомились в компании общих друзей. Поначалу она не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Более того, девушка говорит, что зарабатывала гораздо больше своего бойфренда, и даже частенько платила за него в ресторане. Мелисса, по ее словам, зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей (9300 евро) в месяц.

«Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей (9300 евро) в месяц. Я жадная стриптизерша», – рассказывала будущая невестка Королевой.

Мелисса призналась, в чем секрет ее высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

«Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, – делилась опытом труженица танцпола. – Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь».



