Как целуются разные знаки Зодиака

Овен

Овны — по истине страстные натуры, поэтому они всегда одаривают своих партнеров жаркими поцелуями. Иногда они могут заиграть и оставить на шее любимого человека засосы или синяки.

Телец

Тельцы от поцелуев получают не меньше удовольствия, чем от секса. Соприкасаясь губами со своим партнером, они обычно растягивают удовольствие на максимум. Эти представители зодиакального круга вкладывают в поцелуи максимум любви и ласки, то же самое они ждут в ответ и от своей второй половинки.

Близнецы

Близнецы — настоящие экспериментаторы, желание привнести что-то новое ими движет и во время поцелуя. Представители этого знака зодиака не прочь целоваться с открытыми глазами или испробовать все прелести французского поцелуя.

Рак

Раки относятся к поцелуям, как к средству выражения любви. Они не подсознательно делят поцелуи на несколько категорий: родственные, дружеские, романтичные. Если партнер не против, то представители этого знака зодиака применяют известную во всем мире технику французского поцелуя. При этом Раки не способны поддаться мимолетному желанию и соприкоснуться губами с незнакомцем. Не будут они целовать человека, с которым у них напряженные отношения.

Лев

Львы постоянно оттачивают свое мастерство в поцелуях. Для них также важно, чтобы их партнер обладал определенными навыки. Конечно, они не будут стыдить свою половинку за неумение целоваться. Скорее, наоборот, они с радостью будут на практике учить своего партнера мастерству.

Дева

Эти представители земной стихии — по истине скромные натуры. Они всегда хранят верность своему партнеру, избегая измен и случайных связей. Представители этого знака зодиака не любят проявление чувств на публике. Даже свою вторую половинку они предпочитают скромно целовать за закрытыми дверями спальни.

Весы

В отличие от скромных Дев, Весы готовы поцеловаться уже на первом свидании. Однако не спешите называть Весов ветреными. Они очень ответственно подходят к этому интимному процессу. Для них важно, чтобы их партнер испытал всю гамму чувств и эмоций во время поцелуя.

Скорпион

Поцелуй со Скорпионом — это всегда необычный процесс, полный чувств и страсти. При этом эти представители водной стихии не готовы соприкасаться губами с незнакомцами. Для них важно установить ментальную связь с человеком. Свою же вторую половинку они готовы одарить страстными поцелуями, удивляя своим мастерством.

Стрелец

Стрельцы относятся к поцелую, как к способу доставить удовольствие своему партнеру. Эти представители огненной стихии ищут на теле своей второй половинки новые эрогенные зоны, чтобы довести его до состояния блаженства. При этом в отличие от многих других представителей зодиакального круга Стрельцы не видят в поцелуях ничего особенно, поэтому они с легкостью могут поцеловать незнакомца в баре.

Козерог

В отличие от Стрельцов, Козероги без особого энтузиазма относятся к поцелуям. При этом рожденные под этим знаком зодиака не готовы вовсе отказаться от этого вида ласк. Правда и спешить при выстраивании отношений с новым партнером они не будут. Старомодные Козероги не считают чем-то предосудительным поцелуй спустя месяц после знакомства.

Водолей

Водолеи, как и Козероги, не готовы дарить страстные поцелуи первому встречному. При этом, эти представители воздушной стихии могут поцеловаться в шутку со своим давним знакомым. Партнеры Водолеев всегда остаются в восторге от их мастерства и навыков.

Рыбы

Для этих представителей водной стихии поцелуи — это способ выделить человека из числа других. Поэтому они не могут легкомысленно подходить к этому процессу. Рыбы довольно тяжело переживают разрыв отношений. Во время первых свиданий они не готовы переходить не только к интиму, но и даже целоваться с малознакомым человеком.



