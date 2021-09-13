Стал известен пол ребенка Шнурова от молодой жены
Сергей Шнуров не афиширует подробности своего брака с Ольгой Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Бывший лидер группы «Ленинград» даже не объявил о рождении ребенка, пишут Аргументы.
Сергей Шнуров не афиширует подробности своего брака с Ольгой Абрамовой, которая младше его на 18 лет. Бывший лидер группы «Ленинград» даже не объявил о рождении ребенка, пишут Аргументы.
Еще в декабре прошлого года было известно, что артист готовится стать отцом. Но новости о радостном событии так и не было. В начале лета в СМИ прошел слух, что ребенок в семье Шнурова появился на свет, но пол и имя держались в секрете.
Стало известно, что певец стал отцом еще одного мальчика. Об этом Сергей рассказал лично во время фестиваля «Таврида». Знаменитость выступил перед молодыми спортсменами, художниками и музыкантами. Он ответил на вопросы присутствующих и признался, что семья - главный приоритет в его жизни на данный момент.