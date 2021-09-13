Бритни Спирс выходит замуж

Асгари сделал предложение 12 сентября, это произошло дома у Бритни. Жених сам продумал дизайн платинового кольца: на внутренней стороне выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

Пара вместе уже пять лет. Спирс и Асгари познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы Slumber Party.