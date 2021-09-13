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Бритни Спирс выходит замуж

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - JULY 22: Britney Spears (L) and Sam Asghari arrive at the premiere of Sony Pictures' "One Upon A Time...In Hollywood" at the Chinese Theatre on July 22, 2019 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == ФОТО: KEVIN WINTER/AFP

Бритни Спирс выходит замуж: о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари певица объявила в Instagram, пишет Супер.

Асгари сделал предложение 12 сентября, это произошло дома у Бритни. Жених сам продумал дизайн платинового кольца: на внутренней стороне выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

Пара вместе уже пять лет. Спирс и Асгари познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы Slumber Party.

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