Кая Каллас: истории, рассказанные бабушкой, заставили меня задуматься о важности свободы еще в детстве

В публикации в Facebook премьер-министр заявила, что она была особенно близка со своей бабушкой по отцовской линии Ритой. "Она ухаживала за мной, когда я болела в детстве и не могла ходить в школу или детский сад. Затем она рассказала мне захватывающие истории о своей юности, благодаря которым я узнала ее лучше».

По словам Каллас, рассказы бабушки заставили ее задуматься о важности свободы уже в раннем детстве. «Обе бабушки были из поколения, потерявшего свободу, а наше поколение, в свою очередь, наконец-то получило ее».

«Давайте позаботимся о наших бабушках и дедушках, и у которых еще есть возможность, попросите рассказать их истории. Таким образом, мы также лучше узнаем самих себя и мир вокруг нас», - написала премьер-министр.