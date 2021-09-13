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Кая Каллас: истории, рассказанные бабушкой, заставили меня задуматься о важности свободы еще в детстве

Кая Каллас ФОТО: Postimees/Scanpix Baltics

В этом году День бабушек и дедушек отмечали вчера, 12 сентября. В этот знаменательный день премьер-министр Кая Каллас вспомнила и о своих дорогих бабушках.

В публикации в Facebook премьер-министр заявила, что она была особенно близка со своей бабушкой по отцовской линии Ритой. "Она ухаживала за мной, когда я болела в детстве и не могла ходить в школу или детский сад. Затем она рассказала мне захватывающие истории о своей юности, благодаря которым я узнала ее лучше».

По словам Каллас, рассказы бабушки заставили ее задуматься о важности свободы уже в раннем детстве. «Обе бабушки были из поколения, потерявшего свободу, а наше поколение, в свою очередь, наконец-то получило ее».

«Давайте позаботимся о наших бабушках и дедушках, и у которых еще есть возможность, попросите рассказать их истории. Таким образом, мы также лучше узнаем самих себя и мир вокруг нас», - написала премьер-министр.

«Мои дорогие бабушки Рита и Вера», - написала она в Facebook.

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