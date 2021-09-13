Поможем эстонскому ловеласу найти загадочную незнакомку, которая произвела на него неизгладимое впечатление

Нымм подтвердил Elu24, что действительно поехал в Кейла. «Эта блондинка была действительно очень красивой», - сказала она.

Однако печальный факт заключается в том, что он понятия не имеет, как зовут девушку. "Я хотел бы знать ее имя!" - признался Нымм.

Он также прислал в редакцию видео, которое может помочь идентифицировать загадочную девушку.

Посмотрите видео и пишите если вы знаете танцующую длинноволосую красавицу!

Нымм впервые был упомянут в СМИ летом 2018 года. Его заметили, когда он раскрыл отношения с Бригитте Сюзанне Хунт, о которых стало известно на фестивале Weekend Festival.

Но потом выяснилось, что Хунт - отнюдь не первая светская красавица, сердце которой забилось быстрее в отношениях с Роном. Вскоре после обнародования отношений между Хунт и Ныммом выяснилось, что бывшая девушка Нымма - никто иной, как графиня Копли Ингрид Мянд. Широкой публике она теперь известна как возлюбленная рэпера Beebilõust и мать его ребенка.

Хунт и Нымм привлекали внимание в СМИ более года. Во время отношений Хунт описывала Нымма как «самого умного, самого уверенного, самого сексуального, самого красивого, интеллигентного, отзывчивого, решительного, стильного, веселого, спокойного и веселого человека в мире». Однако роман продлился недолго, и осенью 2019 года появилась ужасная новость: Нымм изменил Хунт с девушкой по имени Каролин в ночном клубе. Хунт не потерпела такого поведения и немедленно ушла от неверного.