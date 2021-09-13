Модель обманула алгоритмы Instagram, надев прозрачное белье, в котором она выглядела словно голой
Полин регулярно хвастается перед подписчиками идеальной фигурой, но даже для неё такой снимок оказался слишком дерзким.
Полин регулярно хвастается перед подписчиками идеальной фигурой, но даже для неё такой снимок оказался слишком дерзким.
26-летняя модель Полин Танто из Франции добилась большой популярности в фешен-мире благодаря своим выразительным формам. Их красотка не стесняется демонстрировать в Инстаграме, примеряя перед камерой и откровенные наряды, и купальники. Вместе со своей близняшкой Матильдой она создала бренд нижнего белья и часто показывает комплекты своим шести миллионам подписчиков.
В этот раз Полин отдыхала на Лазурном берегу на юге Франции. Она позировала в спальне, расположившись на банкетке в изножье кровати. Для фото модель надела прозрачное белье зеленого цвета, которое украшали розовые бантики. Комплект ничего не смог скрыть, а чтобы фанаты не отвлекались от её фигуры, Полин не стала краситься или делать сложные укладки, оставшись в естественном виде.
Но как бы ни мечтали поклонники познакомиться с Полин Танто поближе, сердце девушки уже занято. Она встречается с 27-летним коллегой и часто выкладывает общие пикантные снимки, которые чётко говорят: у пары всё серьёзно. Зато в инстаграме сестры-близняшки Полин — Матильды — пока не появляется никаких ухажёров. Вероятно, именно поэтому она популярнее сестры: на неё в соцсетях подписано 10,4 миллиона человек.