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Модель обманула алгоритмы Instagram, надев прозрачное белье, в котором она выглядела словно голой

Полин Танто ФОТО: Инстаграм

Полин регулярно хвастается перед подписчиками идеальной фигурой, но даже для неё такой снимок оказался слишком дерзким.

26-летняя модель Полин Танто из Франции добилась большой популярности в фешен-мире благодаря своим выразительным формам. Их красотка не стесняется демонстрировать в Инстаграме, примеряя перед камерой и откровенные наряды, и купальники. Вместе со своей близняшкой Матильдой она создала бренд нижнего белья и часто показывает комплекты своим шести миллионам подписчиков.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

В этот раз Полин отдыхала на Лазурном берегу на юге Франции. Она позировала в спальне, расположившись на банкетке в изножье кровати. Для фото модель надела прозрачное белье зеленого цвета, которое украшали розовые бантики. Комплект ничего не смог скрыть, а чтобы фанаты не отвлекались от её фигуры, Полин не стала краситься или делать сложные укладки, оставшись в естественном виде.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Но как бы ни мечтали поклонники познакомиться с Полин Танто поближе, сердце девушки уже занято. Она встречается с 27-летним коллегой и часто выкладывает общие пикантные снимки, которые чётко говорят: у пары всё серьёзно. Зато в инстаграме сестры-близняшки Полин — Матильды — пока не появляется никаких ухажёров. Вероятно, именно поэтому она популярнее сестры: на неё в соцсетях подписано 10,4 миллиона человек.

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