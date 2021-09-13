Модель обманула алгоритмы Instagram, надев прозрачное белье, в котором она выглядела словно голой

Но как бы ни мечтали поклонники познакомиться с Полин Танто поближе, сердце девушки уже занято. Она встречается с 27-летним коллегой и часто выкладывает общие пикантные снимки, которые чётко говорят: у пары всё серьёзно. Зато в инстаграме сестры-близняшки Полин — Матильды — пока не появляется никаких ухажёров. Вероятно, именно поэтому она популярнее сестры: на неё в соцсетях подписано 10,4 миллиона человек.