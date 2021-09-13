Нибиру, мощное землетрясение и эликсир молодости: что предсказано человечеству на 2022 год

Самое устрашающее предсказание на 2022 год связано с богами древних шумеров Ануннаками, которые, по легенде, когда-то спустились с небес и создали человечество, пишет eg.ru. В своей книге «Кодекс ануннаков 2022: Конец света и их возвращение на Землю» Максимилиан де Лафайет писал, что именно в грядущем году технологически продвинутые гуманоиды вновь спустятся на Землю, чтобы произвести глобальную «зачистку». С собой на загадочную планету Нибиру они заберут людей с «чистой ДНК», лучшие образцы земной архитектуры и шедевры искусства. Это якобы должно помочь нашей планете «перезагрузиться» и выйти на новый уровень развития.

Астрономы, в свою очередь, утверждают, что в скором времени в космическом пространстве столкнутся две звезды в созвездии Лебедя, что породит новое светило. Израильские служители культа утверждают, что это «рождение» свидетельствует о пришествии в мир Мессии: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых», — говорится в Книге чисел.

Популярнейший французский предсказатель Нострадамус разглядел опасность в 2022 году, исходящую от природы. Нас снова ждут мощнейшие катаклизмы. Больше всех не повезет Северной Америке — там произойдет мощнейшее землетрясение, которое обернется гуманитарной катастрофой для всего континента. Тем не менее напророчил Нострадамус и позитивные моменты. Они связаны с развитием супертехнологий, которые в перспективе и спасут человечество от несчастий. В частности, будет изобретен «эликсир вечной молодости», который в 2022 году окажется доступен лишь избранным, но со временем появится и в широком доступе.

Ванга во многом схожа во взглядах на 2022 год со своим французским коллегой, однако в ее предсказаниях отмечено, что тот или иной исход будет зависеть от людей и их поведения. Если нам всем удастся сделать верный выбор, в 2022 году человечество переживет расцвет и новый виток развития.