Роман с Бабкиной, поклонница-шантажистка и сплетни о раке: вальс-бостон Александра Розенбаума

Певец мог продолжать работать на скорой, но творческое начало оказалось сильнее, к счастью для меломанов. С выбором Александр Розенбаум явно не ошибся, ведь недаром еще 20 лет назад получил звание народного артиста России, пишет «Стархит».
На заре 80-х об Александре Яковлевиче ходило много слухов: тогда его голос звучал из магнитофонов, но кто автор «Гоп-стопа», — коренной одессит, бывший уголовник или ленинградский музыкант — оставалось лишь гадать. Впрочем, даже когда широкая публика увидела певца на сцене, ему все равно пришлось доказывать, что он не только исполнитель блатного шансона. Артист неустанно повторял, что его жанр называется «Розенбаум», ведь в его творчестве причудливым образом сочетались фольклор, романс, бардовская песня и рок.
В песнях Александр Розенбаум раскрывал душу, но много ли он рассказывал окружающим о личной жизни? 13 сентября музыканту исполняется 70, и мы вспоминаем его достижения, испытания и потери.
Врач в четвертом поколении
Александр Яковлевич появился на свет в Ленинграде в семье студентов медвуза. Окончив институт, Яков Шмарьевич и Софья Семеновна уехали вместе с сыном в казахстанский Зыряновск — по распределению. Здесь родился младший ребенок пары Владимир.
Через шесть лет семья вернулась в Ленинград и поселилась на Невском проспекте. Александр окончил школу с углубленным изучением французского языка, освоил игру на скрипке, фортепиано и гитаре, активно занимался самодеятельностью, так что в музыке разбирался хорошо. Этим интересы парня не ограничивались: секция фигурного катания к седьмому классу сменилась тренировками по боксу.
Розенбаум подавал большие надежды в спорте, но с поступлением в вуз приоритеты изменились. «Поступить после школы в мед для меня было так же естественно, как для сына кадрового офицера оказаться в военном училище, — пояснял артист. — У меня же мама с папой — врачи. Продолжение династии в таких семьях — нормальное явление. В разные годы я, правда, мечтал быть и геологом, и профессиональным охотником, хотел быть поближе к природе и животным, но, когда пришло время определяться с профессией, совершенно осознанно отнес документы в медицинский».
В студенчестве юноша успевал участвовать в капустниках и посещать вечернее училище по классу аранжировки, но самое главное — писал песни. После выпуска врач-терапевт шесть лет проработал на скорой, прежде чем сделал окончательный выбор в пользу музыки.
Артист начинал с выступлений в маленьких залах, как участник коллективов «Аргонавты», «Пульс» и «Шестеро молодых». Как многие музыканты 80-х, Александр входил в число подпольных исполнителей, записи которых распространялись нелегально, на бобинах и кассетах. Услышав его «Гоп-стоп», люди думали, что автор — пожилой бандит-эмигрант, вспоминающий молодость. По словам Розенбаума, на самом деле этот хит он сочинил, пока ел тарелку грибного супа...
Первый успех музыканта ознаменовала пластинка «Памяти Аркадия Северного», ну а стартом сольной карьеры исполнителя принято считать октябрьский концерт 1983-го в ДК имени Дзержинского. С тех пор артист выпускал один хит за другим: «Утиная охота», «Есаул молоденький», «Вальс-бостон», «Ау». Но как же бард сумел не просто пробиться на эстраду, но и стать участником «Песни года» и обладателем «Золотого граммофона»?
Надежда Бабкина
Лавры по поводу продвижения творчества Розенбаума в массы присвоила себе Надежда Бабкина. Более того: певица призналась, что с Александром Яковлевичем ее связывала не только сцена. «Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — отмечала Надежда Георгиевна в программе «Судьба человека» канала «Россия 1» в прошлом году.
С годами артистка осознала, что время сотрудничества с Розенбаумом оставило ей больше радостных, чем печальных воспоминаний. «Мы с Сашей в хороших отношениях, улыбаемся друг другу, но каждый молчит о своем. Не все, конечно, мы говорим вслух. Я не хочу ему поляну портить. Но почему я должна стесняться, что у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу? Сообща мы делали удивительные вещи, сильно повлияли друг на друга. Он играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции», — резюмировала звезда.
Интересно, что еще когда 16 лет назад Дмитрий Гордон в своей авторской программе прямо задал Александру Яковлевичу вопрос о романе с Надеждой Георгиевной, певец ушел от ответа. «Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу, — отрезал Розенбаум. — Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы в камеру?»
Семья
Музыкант впервые женился, будучи студентом, вот только юношеский брак не продержался и год. Друзья полагали, что Розенбаум еще долго не решится пойти под венец, но артист удивил всех, когда спустя несколько месяцев сделал предложение однокурснице Лене Савшинской. В этом счастливом союзе на свет появилась дочка Анна.
В свое время Розенбаум специализировался на реаниматологии и анестезиологии, его жена работала в клинике рентгенологом, а вот наследница пары пошла против системы: стала филологом и переводчицей. Анна вышла замуж за бизнесмена Тиберио Чаки и подарила родителям четырех внуков — Дэвида, Александра, Андрея и Виктора. «Недавно внуки по собственному желанию взяли и присоединили к своей фамилию мою, — рассказывал в прошлом году Розенбаум. — И теперь у них двойная фамилия».
Сейчас артист старается уделять все свободное время родным, по сути, наверстывая то, что упустил, когда росла Анна. «Дочку я редко видел, — признавался музыкант. — Работа такая, к сожалению. Вот эта рекламная история, когда красиво одетые мама и папа сидят с красивыми детьми за красивым столом... Хочешь это повторить в жизни, но получается не очень хорошо. В нашей работе все сложно, но без нее я не живу. Я хороший папа и дедушка, но не сумасшедший».
Хотелось бы сказать, что в частной жизни Александра Яковлевича все было идеально, но без семейной трагедии в истории не обошлось. Главная боль артиста связана со смертью младшего брата Владимира от цирроза печени. Родственнику было всего 49, Розенбаум надеялся, что врачам удастся его спасти, но коварная болезнь победила. «Я на 10 килограммов после его смерти похудел... Не потому, что голодал, просто от нервов», — откровенничал певец.
Музыканту становилось легче, когда он имитировал разговор с братом по телефону, отвечая самому себе — у родственников были похожие голоса, так что ничего особенного изображать не требовалось. «Для меня это была тяжелейшая потеря, — делился артист в YouTube-шоу «Зангалис & К». — Оставались родители… Я всю жизнь думал: «Если со мной что-то случится, так есть младший брат, который будет им помогать». Я-то езжу все время, восемь месяцев в году отсутствую. Мама и папа люди пожилые, я уж не говорю о детях… А тут он раз и свалил раньше всех. Нехорошо получилось».
История с поклонницей
За Розенбаумом закрепилась репутация примерного семьянина, поэтому слухам о том, что в нулевых у него появилась любовница, мало кто поверил. Со стороны исполнителя все выглядело недвусмысленно: одержимой поклоннице предъявили обвинения в вымогательствах и приговорили к трем годам колонии общего режима. Вот только фанаткой оказалась не юная взбалмошная девчонка, а капитан 3 ранга, которой перевалило за 50.
Наталья Вострикова служила во флоте с начала 90-х, а позднее устроилась на должность ответственного исполнителя штаба в воинскую часть Москвы. Песни Розенбаума она обожала, к тому же сам Александр Яковлевич являлся полковником медицинской службы в отставке, а значит, особенно желанным гостем для моряков. В итоге Наталья договорилась об организации концерта барда с командиром и таким образом познакомилась с кумиром.
Следующие 13 лет Вострикова посвятила певцу: организовывала концерты, ездила за артистом по всей России. «Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу... не просто дружили, — намекала на близость со звездой Наталья. — Но мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно. И никто никаких претензий друг к другу не имел. Я старалась ему во всем помогать, он эту помощь принимал».
Но потом музыкант ограничил общение с женщиной и перестал отвечать на смс. В свете переживаний Наталья заболела, перенесла операцию по удалению щитовидной железы, что сказалось на нервной системе. Вострикова начала звонить кумиру по ночам, после чего Розенбаум сообщил поклонникам, что вынужден отменить грядущий концерт из-за навязчивой фанатки. Капитан 3 ранга обиделась и стала одержимой идеей доказать свою правоту и добиться публичных извинений от певца.
Все это вылилось в статью 163 УК РФ «Вымогательство»: в обвинительном заключении говорилось, что Наталья заполучила откровенные снимки артиста и грозилась их опубликовать. Другой мог и проигнорировать мелкий шантаж, но певца утомило разбирательство с женщиной. Тем более что дважды Вострикова потребовала от него денег: 10 тысяч долларов на лечение зубов и еще миллион на погашение кредита. В оправдание поклонница сказала, что Розенбаум первым предложил ей «отступные», а кто откажется от такой суммы?..
Наталья вышла из тюрьмы досрочно и вскоре начала давать интервью о своей разбитой любви к Александру Розенбауму. По словам женщины, лишь заключение излечило ее от больных чувств к артисту, осталась только затаенная обида.
Слухи о раке
Еще в 2018-м в программе «Пусть говорят» Иосиф Кобзон советовал присутствующим в студии хорошую клинику для лечения онкологических болезней, обмолвившись, что там оказывали помощь Александру Буйнову, Игорю Крутому и Александру Розенбауму. Поклонники завалили барда вопросами, обеспокоившись, что у него рак.
«Хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — сообщил тогда Розенбаум в микроблоге.
Однако в 2019-м окружающие вновь вспомнили о высказывании Кобзона: в начале осени Александр Яковлевич перенес операцию. По слухам, ему удалили злокачественную опухоль, но по словам представителей артиста — хирургическое вмешательство было плановым. Ну а в этом году масла в огонь добавило фото барда с Ларисой Долиной — пользователи Сети заключили, что Розенбаум выглядит похудевшим и больным. Певцу пришлось записывать видео, чтобы объяснить: легенду о раке придумал кто-то со скудной фантазией.
«Ну что, ребята, посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга. И вообще не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110? Я не въезжаю», — высмеял музыкант сплетни.
В бодрости и здоровье артиста могли убедиться все, кто присутствовал на его творческом вечере на «Новой волне» в Сочи: энергии у барда хватило и на выступление, и на афтерпати, сопровождавшуюся общением с друзьями-звездами. Концерты певца расписаны на месяцы вперед, так что болеть ему попросту некогда.