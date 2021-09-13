Роман с Бабкиной, поклонница-шантажистка и сплетни о раке: вальс-бостон Александра Розенбаума

Надежда Бабкина

Бабкина уверена, что кто-то посоветовал Розенбауму скрывать детали личной жизни

Лавры по поводу продвижения творчества Розенбаума в массы присвоила себе Надежда Бабкина. Более того: певица призналась, что с Александром Яковлевичем ее связывала не только сцена. «Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — отмечала Надежда Георгиевна в программе «Судьба человека» канала «Россия 1» в прошлом году.

С годами артистка осознала, что время сотрудничества с Розенбаумом оставило ей больше радостных, чем печальных воспоминаний. «Мы с Сашей в хороших отношениях, улыбаемся друг другу, но каждый молчит о своем. Не все, конечно, мы говорим вслух. Я не хочу ему поляну портить. Но почему я должна стесняться, что у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу? Сообща мы делали удивительные вещи, сильно повлияли друг на друга. Он играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции», — резюмировала звезда.

Интересно, что еще когда 16 лет назад Дмитрий Гордон в своей авторской программе прямо задал Александру Яковлевичу вопрос о романе с Надеждой Георгиевной, певец ушел от ответа. «Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу, — отрезал Розенбаум. — Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы в камеру?»

Семья

В студенчестве музыкант женился на Елене Савшинской

Музыкант впервые женился, будучи студентом, вот только юношеский брак не продержался и год. Друзья полагали, что Розенбаум еще долго не решится пойти под венец, но артист удивил всех, когда спустя несколько месяцев сделал предложение однокурснице Лене Савшинской. В этом счастливом союзе на свет появилась дочка Анна.

В свое время Розенбаум специализировался на реаниматологии и анестезиологии, его жена работала в клинике рентгенологом, а вот наследница пары пошла против системы: стала филологом и переводчицей. Анна вышла замуж за бизнесмена Тиберио Чаки и подарила родителям четырех внуков — Дэвида, Александра, Андрея и Виктора. «Недавно внуки по собственному желанию взяли и присоединили к своей фамилию мою, — рассказывал в прошлом году Розенбаум. — И теперь у них двойная фамилия».